مبادرات قدمتها الدولة لتوفير "حياة كريمة" للمواطن المصرى

تسعى الدولة جاهدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديم المبادرات الخاصة بالفئات الأكثر احتياجًا، لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري من خلال مبادرات رئاسية مختلفة في مختلف القطاعات، وفي هذا التقرير نوضح عددا من المبادرات التى قدمتها الدولة لهذه الفئات.

مبادرة حياة كريمة

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر يناير 2019 مبادرة "حياة كريمة"، وهي تهدف لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، حيث تهدف لتحسين جودة الحياة لمواطنين، حيث يسعى المشروع لتقديم خدمات متكاملة تشمل خدمات المرافق والبنية الأساسية من طرق ونقل، وصرف صحي، مياه الشرب، الكهرباء والإنارة العامة، الغاز الطبيعي، التنمية الاقتصادية من إنشاء مجمعات صناعية وتأهيل مهني وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادي وتشغيل أهل القرية لبناء بيوتهم، وغيرها من الخدمات الأخرى.

مبادرة تكافل وكرامة

برنامج التحويلات النقدية المشروطة أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي ويقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا بجمهورية مصر العربية، ونمد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليست لها قدرة على العمل مثل كبار السن 65 سنة فأكثر، أسهمت مبادرة حياة كريمة في ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من مبادرة تكافل وكرامة إلى 14.3 مليون فرد بتكلفة 19 مليار جنيه عام 2021 وتمثل السيدات نسبة 78% من إجمالي المستفيدين، منهم 18% من السيدات المعيلات بتكلفة 3.4 مليار جنيه.

مبادرات تنمية المرأة الريفية

من خلال مجموعة من المشروعات التي تخص النساء لتحسين أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية من خلال التدريب والتوجيه على أنشطة مختلفة تساعدهن في مهارات الإنتاج، ما يرفع الدخل الخاص بهن، مثل ورش التعليم ومشاغل اليدوية لتصنيع السجاد ومراكز لتصنيع منتجات الخيل وغيرها من المشروعات، كما قدمت مبادرة "حياة كريمة" قروضا بفائدة بسيطة للغاية عبر برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر هدفها توفير فرص عمل للشباب والمرأة والمزارعين في القرى المستهدفة، وقد تمت زيادة التمويل لمشروعات تنمية المرأة الريفية من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنية، ويهدف خلال الفترة المقبلة إلى اقراض مشروعات متناهية الصغر من صندوق التنمية المحلية التابعة للوزارة لتوفير 20 ألف فرصة عمل بتكلفة تبلغ 200 مليون جنيه.

مبادرة مستورة

أسهمت مبادرة حياة كريمة في ارتفاع قيمة القروض الميسرة إلى 1.4 مليار جنيه تستفيد منه 220 ألف سيدة عام 2021، لإنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرملة والمطلقة، وفقًا لقدرات كل أسرة، ومن أشهر هذه المبادرات هي مستورة التي تهدف إلى تكاتف كل أجهزة الدولة لإنجاح مشروعات السيدات المعيلات على مستوى الجمهورية، حيث يستفيد من هذه المبادرة حوالي 20 ألف سيدة بتكلفة 340 مليون جنيه.

اكتشاف مبكر للإعاقة

نظرًا للتخفيف عن عبء المرأة الريفية، فتم تخصيص وحدات اكتشاف مبكر للإعاقة وتم الكشف المبكر بشكل دوري على الأطفال دون سن 5 سنوات لإجراء فحوصات شاملة لهذه القرى واكتشاف جميع الأطفال في هذه السن لحصر جميع الأشخاص ذوى الإعاقة وستكون نواة لقاعدة بيانات لذوى الهمم، بالإضافة لخدمات التأهيل الشامل لهم.

ومن المقرر أن تشمل تطوير 64 وحدة تضامن خلال المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري، لتقديم مختلف الخدمات الاجتماعية لقاطني تلك القرى.

تنمية الأسرة المصرية

تم رفع كفاءة عدد 16 ألف منزل استفاد منها حوالي 80 الف مواطن حتى الآن، كما تم تطوير ورفع كفاءة حوالي 91 ألف منزل في 750 قرية خلال 3 سنوات في إطار برنامج سكن كريم ضمن مبادرة تطوير قرى الريف المصري.

100 مليون صحة

أما للكشف عن الأمراض غير السارية فتم إطلاق حملة 100 مليون صحة، حيث انطلقت في أكتوبر 2018 واستمرت حتى أبريل 2019 تم خلال فحص عدد 50 مليون مواطن على مستوى جمهورية مصر العربية وفحص 10.4 مليون طالب من طلاب المدارس بتكلفة بلغت 3.8 مليار جنيه.