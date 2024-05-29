الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يعرض في عيد الأضحى.. التفاصيل الكاملة لفيلم "ولاد رزق 3"

فيلم ولاد رزق 3
فيلم ولاد رزق 3

دخل فيلم ولاد رزق 3 المراحل النهائية استعدادا لعرضه في موسم عيد الأضحى السينمائي 2024. 

وينتمي فيلم ولاد رزق 3 لفئة أفلام الأكشن والإثارة، حيث يشارك في موسم عيد الأضحى السينمائي الأكثر شراسة على مدار العام. 

وخلال هذه السطور نرصد لكم، تفاصيل الفيلم قبل طرحه بدور العرض السينمائي في مصر. 

أماكن التصوير 

يحمل فيلم ولاد رزق 3 اسم ولاد رزق - القاضية وقد تم تصويره بين المملكة العربية السعودية ومصر بمنطقة عين الصيرة وعدد من شوارع القاهرة وإحدى القرى السياحية. 

وقد استغرق تصويره 9 أسابيع كاملة شهدت العديد من التوقفات حيث تم تصوير 5 أسابيع خارج مصر و4 أسابيع في مصر. 

وتم تخصيص ميزانية كبيرة للفيلم،  كما تم الاستعانة بفريق عمل أجنبي لتصميم مشاهد الأكشن في الفيلم. 

موعد عرض فيلم ولاد رزق 3 

وقررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "ولاد رزق 3" عرض الفيلم بدور العرض السينمائية في مصر يوم 13 يونيو المقبل، ليفتتح الفيلم منافسات موسم عيد الأضحى السينمائي 2024. 

ومن المقرر أن تقيم الشركة المنتجة للفيلم عرضًا سينمائيًا للعمل، بحضور أبطاله خلال الفترة المقبلة.

قصة فيلم ولاد رزق 3 

وتبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات من انفصال الأخوة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق. 

قائمة ضيوف شرف فيلم ولاد رزق 3 

يضم  الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق على عدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم المُلاكم البريطاني تايسون فيوري، الذي يعد واحدًا من أساطير المُلاكمة في العالم،حيث يظهر بشخصيته الحقيقية وأيضًا من بين ضيوف الشرف الفنان أحمد فهمي، والنجم الكبير كريم عبد العزيز، والفنان إياد نصار والفنانة أسماء جلال والفنان محمد لطفي. 

ابطال"ولاد رزق 3- القاضية"

فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" يقدم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وبطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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