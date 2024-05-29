الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أول إجراء من "جنايات بورسعيد" ضد سفاح التجمع ونجله

سفاح التجمع
سفاح التجمع

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح بتأييد أمر المنع الصادر من النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات المتهم "كريم.م" الملقب إعلاميًا بـ"سفاح التجمع" والمتهم بقتل 3 فتيات بالقضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد، وذلك عقب ممارسة الرذيلة معهن وتعذيبهن وإجبارهن على تناول المواد المخدرة.

جاء ذلك تأييدا لقرار النائب العام الصادر في هذا الشأن وتنفيذا للقانون بشأن وجوب عرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك.

وتضمن قرار المحكمة ضد سفاح التجمع ونجله بعدم التصرف في أموالهم الشخصية أموال نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة للمتهم، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق عينية أو شخصية عليها.

وأعلنت النيابة العامة، في بيان تلقيها إخطارًا يوم 16 مايو 2024 بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة بورسعيد وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

أضافت أنه بضبط وإحضار المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، كما أشارت النيابة إلى أنه باستكمال التحقيقات وفحص وتفريغ هاتفي المتهم أقر بواقعتين آخرتين ألقى جثتيهما نطاق محافظة الإسماعيلية وفي التجمع الأول.

تكونت هيئة المحكمة من المستشار محمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين أيمن سليمان بدر، والمستشار محمد عبدالرؤوف قبطان، وسكرتارية طارق عكاشة.

محكمة جنايات بورسعيد سفاح التجمع ممارسة الرذيلة تناول المواد المخدرة قسم شرطة القطامية

مواد متعلقة

تخفيض تعريفة خط "بورسعيد- سلام" إلى 10 جنيهات

تقديم 290 طلب تصالح على مخالفات البناء فى المراكز التكنولوجية على مستوى بورسعيد

محافظ بورسعيد يوجه بالإسراع في أعمال تطور المحاور والطرق الرئيسية ببورفؤاد

محافظ بورسعيد: تخصيص مليون جنيه لتنفيذ مبادرة "متعة التعليم" خلال فترة الإجازة الصيفية

بدء التقييم النهائي المهاري لمنهجية الجدارات المهنية دون معوقات في بورسعيد

محافظ بورسعيد: إزالة التعديات على شريط المعاهدة الملاصق للمجرى الملاحي لقناة السويس

رئيس مدينة بورفؤاد: لا تهاون في ملف إزالة التعديات

محافظ بورسعيد يتابع العمل في تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

رئيس الوزراء يعلن السعر الجديد لرغيف الخبز

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدارك ويب" ؟

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل