الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير اقتصادي: العلاقات المصرية الصينية ممتدة منذ أكثر من 7 عقود

جريدة الدستور

أكد مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن العلاقات المصرية الصينية ممتدة منذ أكثر من 7 عقود، وتقوم على أسس كثيرة من العلاقات بين الدولتين، وهو أمر يشهد به المجتمع الدولي على مدار العمر الكبير للشراكة الاستراتيجية بينهم.

وأضاف “بدرة” خلال مداخلة هاتفية على فضائية “اكسترا نيوز”، أن انفتاح الصين على الوطن العربي خاصة مصر، يترجم بزيادة الاستثمارات والمشروعات القومية الكبرى، موضحا أنّ العلاقات السياسية الطيبة منذ تولي الرئيس السيسي، مع الصين وجميع دول العالم، تنتهج تحسين العلاقات السياسية.

وأشار إلى أن انعقاد القمة المصرية الصينية في الوقت الراهن تبعث برسائل للمجتمع الدولي، بأنّ الشراكة الاستراتيجة تترجم لحل العديد من الخلافات في المنطقة والمحيط العربي، موضحا أنّ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في توقيت تشتعل فيه المنطقة بالعديد من الأحداث السياسية، وتأتي تزامنا مع الذكرى الـ10 لترفيع العلاقات بين مصر والصين.

وشهدت لعاصمة بكين، قمة "صينية مصرية" للرئيس السيسي، ونظيره الصيني، لبحث التعاون الثنائي بين البلدين، واستعراض تكامل المبادرة الصينية الحزام والطريق مع جهود مصر التنموية، خاصة تلك المتعلقة بتنمية محور قناة السويس وكذا تطوير البنية الأساسية بالدولة، لا سيما في مجالات الطرق والموانئ البحرية والطاقة، فضلًا عن التطلع لتعزيز التدفقات السياحية الصينية إلى مصر وتشجيع الشركات الصينية على تعظيم استثماراتها في مصر، لا سيما في مجالات توطين التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا الصينية، خاصةً في إطار ما تحظى به الشركات الصينية من دعم من قبل الحكومة المصرية.

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