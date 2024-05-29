بعد افتتاحه.. خريطة عمل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بـالزرقا (صور)

افتتحت د.منال عوض، محافظ دمياط، القومى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمدينة السرو، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

جاء الافتتاح بحضور العميد سعيد عبد الخالق، رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو وسحر عيسى مدير مديرية الإسكان، حيث استمعت المحافظ لشرح تفصيلى من المركز الذى تم تدشينه بالدور الأرضي لمبنى الوحدة بمساحة 90 مترًا، واطلعت على مستوى التجهيزات بمقر المركز الذى يضم 4 شبابيك لتلقى الطلبات وشباك لذوى الهمم وشباك خزنة وآخر للتسليم، ومزود بخاصية النداء الآلى ومكان لانتظار المواطنين وشاشة استرشادية بالمستندات المطلوبة للملفات والطلبات المقدمة للمركز.

فى السياق، اطلعت المحافظ على موقف تدريب العاملين على آلية العمل بمنظومة المركز وتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشيرة إلى أن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين تأتى فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وميكنة الأعمال باعتباره من أهم الأولويات باستراتيجة التنمية وتقديم كافة الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.

واستكملت محافظ دمياط جولتها الافتتاحية لعدد من مشروعات العيد القومى لمحافظة دمياط بافتتاح حديقة الطفل بمنطقة كورنيش النيل بالزرقا.

واطلعت المحافظ على ما شهدته الحديقة من أعمال تطوير ورفع كفاءة حيث تأتى على مساحة ١٨٠ متر مربع وبطول ١١٨ متر طولى، وتتضمن مناطق لألعاب الأطفال ومقاعد ومنطقة خضراء وأشجار وزراعات، حيث تأتى هذه الأعمال كمرحلة ثانية من مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة الزرقا، بطول ٧٠٠ متر وتضمن إنشاء سور وممشى للكورنيش وتشجيره ورصف حارتى الطريق بالأسفلت وإنشاء أرصفة جانبية واحلال وتجديد اعمدة الانارة وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار، حيث جاء المشروع ضمن خطة التعاون بين المحافظة وجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير.

جاء الافتتاح بحضور علاء سعد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، مهنئة أهالي الزرقا على المشروع، مؤكدة أنه تم تنفيذ المشروع وفقًا لمعايير محددة لإنشاء حديقة للطفل وتطوير الكورنيش لخلق متنفس لأهالى الزرقا وتنسيق المنطقة بشكل حضاري، لافتة الى أن المحافظة حرصت على تنفيذ مشروعات لتطوير كورنيش النيل ليصل إلى مدن عدة بالمحافظة.

وقامت محافظ دمياط، الأربعاء، بجولة افتتاحية لعدد من مشروعات العيد القومى للمحافظة بقطاعات الصحة والتعليم والتنسيق الحضارى بنطاق مركز ومدينة الزرقا ومدينة السرو.