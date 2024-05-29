الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الزمالك يعين رئيسًا جديدًا لقطاع الناشئين بالنادي

بدر حامد
بدر حامد

قرر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تعيين بدر حامد رئيسًا لقطاعات الناشئين لكرة القدم بالنادي.

ووجه حسين السيد، عضو مجلس إدارة الزمالك الشكر لمحمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين السابق على الفترة التي قضاها وذلك بعد تقدمه باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه، متمنيًا له التوفيق والنجاح، والاستفادة منه دائمًا في أي منصب كأحد أبناء النادي المخلصين.

وأكد السيد أنه تم عقد جلسة مع بدر حامد لوضع كافة التفاصيل والترتيبات الخاصة بقطاعات الناشئين استعدادًا للموسم الجديد، إضافة إلى التنسيق معه فيما يخص تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية الخاصة بفرق القطاعات.

وقرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 5 أيام بعد الفوز على الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته، الأحد المقبل، على ملعب النادي، استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر له يوم 14 يونيو المقبل والمؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

كان اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة الزمالك أمام بروكسي في دور الـ32 لكأس مصر التي كان مقررًا لها يوم 30 مايو الجاري.

وحقق الزمالك فوزًا غاليًا على الاتحاد بثنائية دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 28 نقطة.

وأعلن مجلس الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تجديد عقود 6 لاعبات من الفريق الأول لكرة الطائرة "سيدات" بالقلعة البيضاء.

ونجح مجلس إدارة الزمالك في التجديد لكل من، البرازيلية ميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ومريم متولي، وفريدة العسقلاني، ومريم مصطفي، ونورا عزمي، وهنا المصري.

حسين لبيب رئيس قطاع الناشئين بالزمالك محمد حلمي البرتغالي جوزيه جوميز تعيينات جديدة

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يعلن السعر الجديد لرغيف الخبز

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدارك ويب" ؟

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

صور

الرئيس في الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

محطة تل أبيب

المزيد

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل