الزمالك يعين رئيسًا جديدًا لقطاع الناشئين بالنادي

قرر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تعيين بدر حامد رئيسًا لقطاعات الناشئين لكرة القدم بالنادي.

ووجه حسين السيد، عضو مجلس إدارة الزمالك الشكر لمحمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين السابق على الفترة التي قضاها وذلك بعد تقدمه باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه، متمنيًا له التوفيق والنجاح، والاستفادة منه دائمًا في أي منصب كأحد أبناء النادي المخلصين.

وأكد السيد أنه تم عقد جلسة مع بدر حامد لوضع كافة التفاصيل والترتيبات الخاصة بقطاعات الناشئين استعدادًا للموسم الجديد، إضافة إلى التنسيق معه فيما يخص تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية الخاصة بفرق القطاعات.

وقرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 5 أيام بعد الفوز على الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته، الأحد المقبل، على ملعب النادي، استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر له يوم 14 يونيو المقبل والمؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

كان اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة الزمالك أمام بروكسي في دور الـ32 لكأس مصر التي كان مقررًا لها يوم 30 مايو الجاري.

وحقق الزمالك فوزًا غاليًا على الاتحاد بثنائية دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 28 نقطة.

وأعلن مجلس الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تجديد عقود 6 لاعبات من الفريق الأول لكرة الطائرة "سيدات" بالقلعة البيضاء.

ونجح مجلس إدارة الزمالك في التجديد لكل من، البرازيلية ميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ومريم متولي، وفريدة العسقلاني، ومريم مصطفي، ونورا عزمي، وهنا المصري.