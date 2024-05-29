72 مليون مستفيد من منظومة الخبز.. و63 مليونا من منظومة التموين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المجلس ناقش منظومة الخبز المدعم، الذي لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، موضحا أن تكلفة رغيف الخبز جنيه وربع والدولة تبيعه بـ5 قروش.

وقال رئيس الوزراء إنه تم الموافقة، اليوم الأربعاء، لرفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من بداية شهر يونيو.

توفير الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية لـ 72 مليون مواطن

نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال العام المنقضي 2023، في تلبية احتياجات المواطنين من خلال الاستمرار في توفير الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية لما يقرب من 250 الي 270 مليون رغيف/ يوم لـ 72 مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد.

وتواصل التموين رحلتها للتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، حيث نجحت في استخراج عدد 568.911 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.

توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لـ 63 مليون مستفيد

الوزارة وفرت أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لـ63 مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ 36.1 مليار جنية خلال عام 2023 بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة).

وتم أيضا تقدير الدعم وفقًا لافتراض بأن كمية القمح المطلوب توفيرها بنحو 8.3 مليون طن قمح منها كمية تبلغ نحو 7.7 مليون طن قمح لتوفير نحو 93.5 مليار رغيف بالإضافة إلى نحو 554 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.

كذلك إنشاء الصوامع للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة، والاحتفاظ برصيد استراتيجي أمن منه لا يتعرض لعوامل التلف من خلال إحكام عملية صيانة المخزون خلق مناطق جذب جديدة وتوسع زراعي لتشجيع المزارعين على زراعة القمح والحبوب بالقرب من المواقع التي يتم إنشاء الصوامع بها.

إضافة إلى استحداث وإنشاء وبناكر الزيادة السعات التخزينية والحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن، علاوة على تطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف المحافظات، تطوير وإعادة تأهيل عدد من المطاحن لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر.

فيما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة؛ للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة، واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 3.6 مليون طن بدلا من 1.2مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتآلف، والعمل على إنشاء مناطق لوجستية جديدة لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية بهدف ضبط الأسواق، إلى جانب إنشاء مولات تجارية ومجمعات مخابز مما يوفر فرص عمل جديدة ويتيح المنتجات والسلع في نطاق المحافظات.