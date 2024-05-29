زيادة سعر رغيف الخبز.. أبرز قرارات رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

قرارات مجلس الوزراء اليوم عن سعر الخبز من الموضوعات التي يهتم بها الكثيرين خلال الساعات الأخيرة، حيث ارتفع البحث عن قرارات رئيس مجلس الوزراء، بشأن التسعيرة الجديدة لرغيف العيش المدعم.

سعر رغيف الخبز الجديد

وتصدر سعر رغيف الخبز الجديد قائمة الأكثر بحثًا خلال الساعات الأخيرة. وتستعرض "الدستور" قرارات رئيس مجلس الوزراء اليوم عن سعر.

أبرز قرارات رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

واجتمع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وخلال هذا الاجتماع، تم اتخاذ العديد من القرارات الهامة التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام وتعزيز مسيرة التنمية في مختلف المجالات.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

- البدء فى زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الأعباء المالية التى تتحملها الدولة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

- رفع سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا بداية من شهر يونيو المقبل (قال رئيس مجلس الوزراء إنَّ تكلفة رغيف الخبز على الدولة تصل إلى 125 قرشًا، لكنه كان يباع بـ5 قروش فقط، وبالتالي تتحمل الدولة قيمة دعم بـ 120 مليار جنيه).

وضع خطة تنفيذية للتطبيق الفعلى للتحول للدعم النقدى فى مصر، بحيث يتم البدء له اعتبارًا من موازنة 2025/2026.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمنطقتي رابعة، وبئر العبد، ناحية شبه جزيرة سيناء، بإجمالي 21.2 ألف فدان، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، بما يُعزز دور الجهاز في تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة تبلغ نحو 385 فدانًا، ناحية محافظة السويس، لاستخدامها في تنفيذ الرؤية المستقبلية لتطوير شركة السويس للصلب، دعمًا لصناعة الصُلب في مصر.

اجتماع الحكومة

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، قبل قليل، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، عقب انتهاء اجتماعات المجلس الأسبوعية، أن الدولة ستظل ملتزمة بوجود الدعم، وخاصة فى السلع الأساسية، والهدف هو تحسين فى الكهرباء مثلًا عندما أصبحت الدولة غير قادرة على تحمل التكلفة تحولنا لعملية تخفيف الأحمال، وسنوجه تحويل الدعم من عيني لنقدي من خلال الطرح فى الحوار الوطني، للوصول لآلية مناسبة لتنفيذ هذا الكلام، وأكد أننا نستهدف الوصول لتصور عام بنهاية العام حتى يمكن التطبيق بدءًا من موازنة ٢٠٢٥.

وأضاف: نعي جيدا أن الحديث عن رفع الدعم لا يلقى قبولًا لكننا لابد أن نتحرك لتقديم أفضل خدمات للمواطن المصري.