الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زيادة سعر رغيف الخبز.. أبرز قرارات رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء اليوم عن سعر الخبز من الموضوعات التي يهتم بها الكثيرين خلال الساعات الأخيرة، حيث ارتفع البحث عن قرارات رئيس مجلس الوزراء، بشأن التسعيرة الجديدة لرغيف العيش المدعم.

سعر رغيف الخبز الجديد

وتصدر سعر رغيف الخبز الجديد قائمة الأكثر بحثًا خلال الساعات الأخيرة. وتستعرض "الدستور" قرارات رئيس مجلس الوزراء اليوم عن سعر.

أبرز قرارات رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

واجتمع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وخلال هذا الاجتماع، تم اتخاذ العديد من القرارات الهامة التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام وتعزيز مسيرة التنمية في مختلف المجالات.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

- البدء فى زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الأعباء المالية التى تتحملها الدولة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

- رفع سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا بداية من شهر يونيو المقبل (قال رئيس مجلس الوزراء إنَّ تكلفة رغيف الخبز على الدولة تصل إلى 125 قرشًا، لكنه كان يباع بـ5 قروش فقط، وبالتالي تتحمل الدولة قيمة دعم بـ 120 مليار جنيه).

وضع خطة تنفيذية للتطبيق الفعلى للتحول للدعم النقدى فى مصر، بحيث يتم البدء له اعتبارًا من موازنة 2025/2026.

سعر رغيف الخبز الجديد بعد قرار رئيس مجلس الوزراء زيادته

رئيس الوزراء يعلن السعر الجديد لرغيف الخبز

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمنطقتي رابعة، وبئر العبد، ناحية شبه جزيرة سيناء، بإجمالي 21.2 ألف فدان، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، بما يُعزز دور الجهاز في تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة تبلغ نحو 385 فدانًا، ناحية محافظة السويس، لاستخدامها في تنفيذ الرؤية المستقبلية لتطوير شركة السويس للصلب، دعمًا لصناعة الصُلب في مصر. 

اجتماع الحكومة

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، قبل قليل، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، عقب انتهاء اجتماعات المجلس الأسبوعية، أن الدولة ستظل ملتزمة بوجود الدعم، وخاصة فى السلع الأساسية، والهدف هو تحسين فى الكهرباء مثلًا عندما أصبحت الدولة غير قادرة على تحمل التكلفة تحولنا لعملية تخفيف الأحمال، وسنوجه تحويل الدعم من عيني لنقدي من خلال الطرح فى الحوار الوطني، للوصول لآلية مناسبة لتنفيذ هذا الكلام، وأكد أننا نستهدف الوصول لتصور عام بنهاية العام حتى يمكن التطبيق بدءًا من موازنة ٢٠٢٥.

وأضاف: نعي جيدا أن الحديث عن رفع الدعم لا يلقى قبولًا لكننا لابد أن نتحرك لتقديم أفضل خدمات للمواطن المصري.

قرارات رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء قرارات رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء مدبولي سعر الخبز سعر رغيف الخبز سعر رغيف الخبز الجديد

مواد متعلقة

سعر رغيف الخبز الجديد بعد قرار رئيس مجلس الوزراء زيادته

رئيس الوزراء يعلن السعر الجديد لرغيف الخبز

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يعلن السعر الجديد لرغيف الخبز

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدارك ويب" ؟

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

صور

الرئيس في الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

محطة تل أبيب

المزيد

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل