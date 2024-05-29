الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على أبرز الندوات الثقافية في عطلة نهاية الأسبوع

رواية قناع بلون السماء
رواية "قناع بلون السماء"

تشهد أيام عطلة الأسبوع عدد من مناقشات الكتب والأعمال الأدبية في المكتبات؛ منها مناقشة رواية "قناع بلون السماء" الفائزة بجائزة الرواية العربية "البوكر" لهذا العام، وكتاب "ملائكة وشياطين دونالد ترامب"، وغيرها من الكتب نستعرضها فى السطور التالية:

 

مناقشة رواية "قناع بلون السماء" بنادي القصة بالإسكندرية

يستهل نادي القصة بالإسكندرية، أنشطته في موسمه الجديد بعد فترة انقطاع، بمناقشة رواية الكاتب الفلسطيني الأسير باسم خندقجي، “قناع بلون السماء”، والتي فاز عنها بجائزة الرواية العربية البوكر لهذا العام.

يستأنف نادي القصة، برئاسة الكاتب أحمد فضل شبلول، مساء غدً الخميس 30 مايو الجاري، أنشطته بعد فترة انقطاع، بأمسية تقام لمناقشة رواية “قناع بلون السماء”، للكاتب الفلسطيني الأسير باسم خندقجي، والحاصل على جائزة الرواية العربية البوكر لهذا العام.

"ملائكة وشياطين دونالد ترامب" بـ"إنسان"

تقيم مكتبة إنسان ندوة لمناقشة كتاب له علاقة وثيقة بالأحداث الحالية العالمية العربية السياسية والاقتصادية.. كتاب "ملائكة وشياطين دونالد ترامب" للكاتبة الصحفية حنان أبو الضياءن وذلك بحضور رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي مدحت الزاهد.

Nwf.com: ملائكة وشياطين " دونالد ترامب ": حنان أبو الضياء: كتب

وتقام الندوة الجمعة 31 مايو 2024 فى الساعة الخامسة والنصف مساءً بمكتبات إنسان.

"شمندورة" خليل قاسم بصالون الشمندورة الثقافي

وبمشاركة نخبة من الأدباء والفنانين والمثقفين تعقد جمعية قتة النوبية يوم الجمعة ٣١ مايو، صالون الشمندورة الثقافي، الذي خصص حلقته لمناقشة رواية الشمندورة للكاتب الراحل محمد خليل قاسم رائد الأدب النوبي.

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ويعد الروائي الراحل محمد خليل قاسم الأب الروحي للأدباء النوبيين، ولد بقرية قتة النوبية في عام 1922، وبعد المدرسة التحق بكلية الحقوق جامعة فؤاد الأول، ولكن بسبب ميوله الأدبية انتقل إلى كلية الآداب، وانضم إلى الحركة الشيوعية عام 1944، وانخرط في النضال الوطني فلم يُكمل دراسته الجامعية.   

ملائكة وشياطين دونالد ترامب البوكر رواية قناع بلون السماء صالون الشمندورة الثقافي محمد خليل قاسم

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