اقتصاديون لـ "الدستور": 635.9 مليار جنيه مخصصات الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية خلال 2025

أكد خبراء الاقتصاد أن الرئيس السيسي وجه بزيادة مخصصات الإنفاق الاجتماعي على الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم إلى 635.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ532.8 مليار جنيه في الموازنة الحالية للعام الجاري، بنمو 20%

وأوضحوا أن الدولة اتجهت الي ترشيد المصروفات والنفقات بهدف تقليل الفجوة التمويلية وعجز الموازنة مؤكدين علي أهمية دعم المواطن لسياسة الدولة من خلال ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر في الدعم حيث أن الدولة تقوم بدعم رغيف الخبر بنحو 130 مليار جنيه سنويا.

وقال الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، إن ترشيد الدعم والنفقات في ظل الأزمات العالمية المتكررة منذ كورونا وتليها الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية والحرب علي غزة أمر أصبح لا بديل عنه مشيرا إلي أن مصر من أولي الدولة التي تهتم بدعم محدودي الدخل من خلال برامج الحماية الاجتماعية.

وأشار الي أن تكلفة رغيف الخبز ارتفعت إلى 1.25 جنيه للرغيف وكان لابد من إعادة هيكلة منظومة الدعم لتواكب مع ارتفاع الأسعار مشيرا إلي أهمية تقليل الهدر في الدعم وعدم السماح باستخدام رغيف الخبز كعلف للحيوان والدولة تدعم المنظومة بنحو 130 مليار جنيه سنويا.

و قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بزيادة مخصصات الإنفاق الاجتماعي على الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم حيث ارتفعت التكلفة إلى 635.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ532.8 مليار جنيه في الموازنة الحالية للعام الجاري، بنمو 20%.

وأضاف “الإدريسي” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن ترشيد الاستهلاك النمطي للمواطنين أمر مهم في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية عالميا وقيام الدولة بتأمين هذه السلع بشكل مستمر مشيرا إلي أن سلوك استخدام رغيف الخبز كعلف للطيور والحيوان أمر أصبح غير مناسب حيث أن دعم رغيف الخبز يكلف الدولة 130 مليار جنيه سنويا.

وأشار إلى أن تكلفة رغيف الخبز ارتفعت الي ١.٢٥ جنيه مقارنة بنحو ٤٠ قرشا قبل الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة سلاسل الإمداد والنقل بعد الحرب الروسية الأوكرانية حيث ارتفعت تكلفة تأمين دعم السلع التموينية والقمح بنسب تخطت ١٠٠ % مشيرا إلي أهمية ترشيد المواطن لاستهلاك الخبز وعدم إهدار موارد الدعم.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدعم السلعي في الموازنة الجديدة بلغ 298 مليار جنيه، مقسمة إلى 134.2 مليار جنيه للسلع التموينية بزيادة 5.1% عن العام الحالي، و154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بزيادة 29.4% عن العام الحالي.

وأشار الي أن الدولة تقوم بزيادة مخصصات ودعم الأسر المهمشة والفقراء بعد تخصيص نحو 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة أكثر من 5 ملايين أسرة تشمل 22 مليون مواطن. كما تم تخصيص 10.1 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، و8.3 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية، و11.9 مليار جنيه لدعم برامج الإسكان الاجتماعي.