الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. انطلاق الدورة الـ22 من معرض "صنع في دمياط" بالقاهرة

معرض صنع فى دمياط
معرض صنع فى دمياط

تنطلق غدا الخميس 30 مايو فعاليات دورة جديدة من معرض "صنع في دمياط" للأثاث، الذي يقيمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع محافظة دمياط، ويستمر المعرض حتى يوم السبت 8 يونيو ويقام بقاعة "مشاريع مصر" بأرض المعارض في مدينة نصر بالقاهرة.

معرض صنع فى دمياط

ويضم المعرض عدد كبير من منتجات الأثاث المودرن والاستيل من غرف النوم والصالونات وغرف المعيشة والمطابخ بأسعار تنافسية حيث يتم البيع مباشرة بين كبرى المصانع المشهورة بدمياط والمستهلك مما يوفر على الزوار من القاهرة والجيزة سهولة الوصول إلى تلك المنتجات بأقل سعر.

تنمية المشروعات المتوسطة

وتأتي هذه الدورة من معرض صنع في دمياط ضمن سلسلة معارض ينظمها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع محافظة دمياط، وذلك في إطار حرص الجهاز على تنفيذ خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني لأصحاب هذه المشروعات وتشجيع تلك الصناعة الوطنية للنهوض بها، وقد حقق المعرض نجاحات متوالية منذ انطلاقه في عام 2016.

صنع في دمياط معرض جهاز تنمية المشروعات المشروعات المتوسطة دمياط

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