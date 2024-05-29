"العربي" ينافس الزمالك على ضم أشرف بن شرقي

أفادت تقارير صحيفة، بدخول نادي العربي القطري في منافسة شراسة مع الزمالك، للحصول على خدمات الجناح المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفارس الأبيض السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية (2024).

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الراية القطرية"، بن شرقي يمتلك عروضا من أندية قطرية، وعرضا آخر من فريق بالدوري السعودي.

ورحل أشرف بن شرقي، عن صفوف الريان القطري، منذ أيام قليلة، عقب انتهاء تعاقده رسميا.

وكان الجناح المغربي، انضمام لصفوف الزمالك خلال صيف 2019 قادما من الهلال السعودي، وذلك لمدة 3 سنوات.

وخاض بن شرقي البالغ 28 عاما 109 مباراة بقميص الزمالك، سجل خلالها 41 هدفا وصنع 28.

وتوج الجناح المغربي، مع الفارس الأبيض بـ6 ألقاب متنوعة محلية وقارية، بواقع 2 دوري و2 كأس مصر و1 السوبر الإفريقي و1 السوبر المصري.

وعقب انتهاء عقد بن شرقي مع الزمالك، انضم لصفوف الجزيرة الإماراتي، في صيف 2022.

وانضم اللاعب المغربي للريان القطري، مطلع الموسم الجاري 2023/ 2024، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الجزيرة الإماراتي، في عقد يمتد لمدة موسم واحد.

ويحق لأشرف بن شرقي التوقيع حاليا لأي نادي مصري أو أوروبي أو خليجي، حيث أصبح لاعبا حرا.

عقبتان في طريق الزمالك لضم أشرف بن شرقي

يضع مسئولو نادي الزمالك، الجناح المغربي أشرف بن شرقي، على رأس أولوياتهم خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم صفوف الفريق.

وبالرغم من أن صفقة "بن شرقي" لن تكلف إدارة الزمالك شيئًا باعتباره لاعبًا حرًا، إلا أن هناك عقبتين في طريق إتمام التعاقد معه، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، الأولى تتمثل في إيقاف القيد عن النادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب، والثانية تتوقف على قابلية اللاعب لتخفيض قيمة راتبه السنوي على أن يحصل على نفس راتب لاعبي الفئة الأولى في الفريق حاليًا، لأن الإدارة ترفض رفع سقف التعاقدات عن المتبع في الوقت الراهن داخل صفوف الفريق.