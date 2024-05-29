إخلاء سبيل موظف بالشهر العقاري وآخر لاتهامهما بتزوير توكيل لعصام صاصا

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، الأربعاء، إخلاء سبيل موظف بالشهر العقاري وآخر، لاتهامهما بتزوير توكيل لمطرب المهرجانات عصام صاصا بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهما.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا يفيد بقيام عصام صاصا مطرب المهرجانات بعمل توكيل مزوّر لمحامٍ للترافع عنه أمام جهات التحقيق، واتهم البلاغ صاصا وآخرين بالتزوير حيث لا يجوز عمل التوكيل بعد مغادرة المتهم إلى خارج البلاد.

وقرّرت النيابة إحالة مطرب المهرجانات عصام صاصا للمحاكمة الجنائية لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة والقتل الخطأ والتسبب في وفاة سائق عقب دهسه بسيارته للمحاكمة الجنائية.