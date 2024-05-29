الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف نجح "تكافل وكرامة" في توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية؟

جريدة الدستور

توفر الدولة المصرية من خلال وزارة  التضامن الاجتماعي، دعما نقديا للفئات الأولى بالرعاية يصل لنحو 41 مليار جنيه لما يقرب من 5.2 مليون أسرة لنحو 22 مليون شخص، بعدما كان 1.795 مليون أسرة خلال  2014-2015، حيث شهد برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” تطورا كبيرا خلال الـ 10 سنوات.

ويعد الدعم النقدي “تكافل وكرامة” برنامجا للتحويلات النقدية المشروطة لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر فقرا، بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهم، وتخفيف العبء عليهم وتحسين مستوى معيشتهم وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يعد ملف الحماية الاجتماعية من أهم اولوياته.

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وأكدت وزارة التضامن أنه لاستمرار الحصول على “تكافل وكرامة” لابد من توافر الشروط التالية:-

زيارة الأسرة المستفيدة للوحدة الصحية المجاورة لمحل السكن للحصول على التطعيمات الأساسية للأطفال من 0-6 سنوات، ومتابعة نمو الطفل "طول، وزن، صحة عامة"، وأيضا المتابعة أثناء الحمل وبعد الولادة.

ضرورة تسجيل الأطفال في المدارس والحضور اليومي في المدرسة بنسبة 80% على الأقل من إجمالي أيام الدراسة.

عدم زواج الفتيات مبكرًا.

معايير القبول بالبرنامج

 استيفاء كافة بيانات التقدم من خلال الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة.

 أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة.

عدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

معايير الإقصاء 

القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة او تقاضى معاش من تلك الجهات.
حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.
امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.
امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكى موديل صنع بعد عام  2000.

وزارة التضامن الدولة المصرية للفئات الأولى بالرعاية تكافل وكرامة الدعم النقدي

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