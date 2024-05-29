التفاصيل الكاملة.. كيف تدعم الدولة المصرية الوقود وما الأسعار مقارنة بالدول الآخرى؟

تشهد أسعار الوقود حول العالم من كل فترة والاخري اختلاف كبير في الأسعار، وذلك على حسب متوسط سعر دخل الفرد.

وتوفر «الدستور» في السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بأسعار البنزين والعديد من دول العالم، من بينها مصر، مقارنة بمتوسط دخل الفرد سنويًا، وذلك بناء على موقع "Global Petrol Prices" واحصائيات البنك الدولي، علما بأن التصنيف متعلق ببنزين.

وتقوم الدولة المصرية بدعم الوقود بنسبة كبيرة، حيث تهتم بشكل كبير بتوفير الدعم للمواطن المصري، وذلك من اجل توفير الدعم بناء على قرارت القيادة السياسية.

ودعم الوقت فى مصر للعام المالي الحالي 2023-2024 نحو 119.4 مليار جنيه، التي يتم فيها تقدير سعر النفط عند 80 دولارًا للبرميل، بينما وصل دعم الوقود إلى 58 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023، في حساب الموازنة الختامي المبدئي، بزيادة بلغت نحو 28 مليار جنيه عن المستهدف.

الولايات المتحدة الأمريكية: 0.68 دولار للتر - متوسط دخل الفرد: 59.5 ألف دولار.

- السعودية: لتر البنزين: 0.24 دولار للتر - متوسط دخل الفرد: 22 ألف دولار.

- الإمارات: 0.50 دولار للتر - متوسط دخل الفرد: 40 ألف دولار.

- الكويت: 0.34 للتر - متوسط دخل الفرد: 29 ألف دولار.

- مصر: 0.36 للتر متوسط دخل الفرد سنويًا: 3 آلاف دولار

- البحرين: 0.42 للتر - متوسط دخل الفرد: 25 ألف دولار.

- ألمانيا: 1.44 دولار للتر - متوسط دخل الفرد: 41 ألف دولار.

- فرنسا: 1.45 دولار للتر - متوسط دخل الفرد: 37 ألف دولار.

- إسرائيل: 1.71 دولار للتر متوسط دخل الفرد 39 ألف دولار.

- العراق: 0.63 دولار للتر متوسط دخل الفرد 5 آلاف دولار.