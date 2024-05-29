إزاحة الستار عن حديقة الطفل بدمياط (صور)

استكملت د.منال عوض، محافظ دمياط، جولتها الافتتاحية لعدد من مشروعات العيد القومى لمحافظة دمياط بافتتاح حديقة الطفل بمنطقة كورنيش النيل بمدينة الزرقا.

واطلعت المحافظ على ما شهدته الحديقة من أعمال تطوير ورفع كفاءة حيث تأتى على مساحة ١٨٠ متر مربع وبطول ١١٨ متر طولى، وتتضمن مناطق لألعاب الأطفال ومقاعد ومنطقة خضراء وأشجار وزراعات، حيث تأتى هذه الأعمال كمرحلة ثانية من مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة الزرقا، بطول 700 متر وتضمن إنشاء سور وممشى للكورنيش وتشجيره ورصف حارتى الطريق بالأسفلت وإنشاء أرصفة جانبية واحلال وتجديد اعمدة الانارة وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار، حيث جاء المشروع ضمن خطة التعاون بين المحافظة وجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير.

وجاء الافتتاح بحضور علاء سعد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا،و هنأت " الدكتورة منال عوض " أهالي الزرقا على المشروع، مؤكدة أنه تم تنفيذ المشروع وفقًا لمعايير محددة لإنشاء حديقة للطفل وتطوير الكورنيش لخلق متنفس لأهالى الزرقا وتنسيق المنطقة بشكل حضارى، لافتة الى أن المحافظة حرصت على تنفيذ مشروعات لتطوير كورنيش النيل ليصل إلى مدن عدة بالمحافظة.