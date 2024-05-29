لا إصابات.. إخماد حريق شب داخل شقة سكنية فى 15 مايو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، في السيطرة على حريق شقة سكنية بعقار مكون 6 طوابق، بمنطقة 15 مايو بالقاهرة، بدون وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق شقة سكنية بعقار سكني مكون من 6 طوابق بمدينة 15 مايو التابعة لمحافظة القاهرة.

انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، مدفوعة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق ولمنع امتداده للمناطق المجاورة.