الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لا إصابات.. إخماد حريق شب داخل شقة سكنية فى 15 مايو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت  قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، في السيطرة على حريق  شقة سكنية بعقار مكون 6 طوابق، بمنطقة 15 مايو بالقاهرة، بدون وقوع إصابات.

 

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق شقة سكنية بعقار سكني مكون من 6  طوابق بمدينة 15 مايو التابعة لمحافظة القاهرة.

 

انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، مدفوعة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق ولمنع امتداده للمناطق المجاورة.

قوات الحماية المدنية السيطرة شقة سكنية منطقة 15 مايو بالقاهرة مديرية امن القاهرة

مواد متعلقة

السيطرة على حريق نشب بشاحنة نقل مواد بترولية فى السويس

حريق يلتهم 10 أفدنة من الغابات الشجرية فى سوهاج

ماس كهربائي في تكييف وراء حريق شقة سكنيه بروض الفرج

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يعلن السعر الجديد لرغيف الخبز

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدارك ويب" ؟

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

صور

الرئيس في الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

محطة تل أبيب

المزيد

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل