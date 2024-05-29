الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة الاتصالات تستعد لإطلاق "منصة حياة كريمة رقمية" بقرية تطون في الفيوم

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قام وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيارة لمحافظة الفيوم لبحث الاجراءات والاستعدادات النهائية اللازمة لإطلاق "منصة حياة كريمة الرقمية" بقرية تطون التابعة لمركز إطسا، ومناقشة فلسفة المنصة وآليات عملها ومستهدفاتها التنموية مع مسؤولي المحافظة.

مبادرة حياة كريمة 

وخلال اللقاء، تم استعراض آلية عمل المنصة وما تقدمه من خدمات ومزايا لتعزيز التفاعل الاجتماعي وتحسين جودة حياة المواطنين بالقرى المستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مع تحقيق التمكين الاقتصادي الرقمي لهم وتعظيم رأس المال الاجتماعي والبشري وتنمية القدرات الرقمية للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام.

والمنصة هي منظومة تفاعلية رقمية يتم توفيرها من خلال تطبيق هاتف محمول وبوابة إلكترونية في بيئة رقمية مؤمّنة تُتيح العديد من الأنشطة والخدمات الرقمية للمواطنين لرفع الوعي الرقمي وتعزيز الشمول المالي وتعظيم الاستفادة من مشروعات الدولة التنموية وجهود التحول الرقمي لتحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية.

منصة حياة كريمة الرقمية 

ويجري اتخاذ كافة الخطوات والاستعدادات الفنية واللوجستية لتشغيل المنصة وتفعيل خدماتها لمواطني قرية تطون. وسيتم إطلاق النموذج التجريبي للمنصة خلال الأشهر القادمة بهدف دراسة واستخلاص كافة نتائج التجربة قبل الإطلاق الكامل للمنصة على مستوى الجمهورية.

وتمثل المنصة نموذج للشراكة الناجحة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وهي نتاج تعاون وثيق بين وزارة الاتصالات والمحافظات والهيئة القومية للبريد والشركة المصرية للاتصالات والشركاء المحليين والدوليين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مؤسسة حياة كريمة.

جدير بالذكر أن وفد وزارة الاتصالات، يرافقه مسؤولون من المحافظة ومؤسسة حياة كريمة والشركة المصرية للاتصالات، قام بزيارة ميدانية لقرية تطون لعقد لقاءات مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن المنصة وسبل استفادتهم منها. وخلال اللقاء، أشاد المواطنون بما تقدمه المنصة من خدمات ومزايا، ودورها في ربط المواطنين بعضهم ببعض من جهة، وبالمحافظة وكافة مؤسسات الدولة من جهة أخرى.

وزارة الاتصالات الفيوم حياة كريمه منصة حياة كريمة التحول الرقمي

مواد متعلقة

وزير الاتصالات يغادر إلى سنغافورة للمشاركة فى قمة "آسيا تك"

بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وجامعة الأقصر لإنشاء مركز إبداع مصر الرقمية

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يعلن السعر الجديد لرغيف الخبز

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدارك ويب" ؟

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

صور

الرئيس في الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

محطة تل أبيب

المزيد

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل