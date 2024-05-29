وزارة الاتصالات تستعد لإطلاق "منصة حياة كريمة رقمية" بقرية تطون في الفيوم

قام وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيارة لمحافظة الفيوم لبحث الاجراءات والاستعدادات النهائية اللازمة لإطلاق "منصة حياة كريمة الرقمية" بقرية تطون التابعة لمركز إطسا، ومناقشة فلسفة المنصة وآليات عملها ومستهدفاتها التنموية مع مسؤولي المحافظة.

مبادرة حياة كريمة

وخلال اللقاء، تم استعراض آلية عمل المنصة وما تقدمه من خدمات ومزايا لتعزيز التفاعل الاجتماعي وتحسين جودة حياة المواطنين بالقرى المستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مع تحقيق التمكين الاقتصادي الرقمي لهم وتعظيم رأس المال الاجتماعي والبشري وتنمية القدرات الرقمية للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام.

والمنصة هي منظومة تفاعلية رقمية يتم توفيرها من خلال تطبيق هاتف محمول وبوابة إلكترونية في بيئة رقمية مؤمّنة تُتيح العديد من الأنشطة والخدمات الرقمية للمواطنين لرفع الوعي الرقمي وتعزيز الشمول المالي وتعظيم الاستفادة من مشروعات الدولة التنموية وجهود التحول الرقمي لتحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية.

منصة حياة كريمة الرقمية

ويجري اتخاذ كافة الخطوات والاستعدادات الفنية واللوجستية لتشغيل المنصة وتفعيل خدماتها لمواطني قرية تطون. وسيتم إطلاق النموذج التجريبي للمنصة خلال الأشهر القادمة بهدف دراسة واستخلاص كافة نتائج التجربة قبل الإطلاق الكامل للمنصة على مستوى الجمهورية.

وتمثل المنصة نموذج للشراكة الناجحة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وهي نتاج تعاون وثيق بين وزارة الاتصالات والمحافظات والهيئة القومية للبريد والشركة المصرية للاتصالات والشركاء المحليين والدوليين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مؤسسة حياة كريمة.

جدير بالذكر أن وفد وزارة الاتصالات، يرافقه مسؤولون من المحافظة ومؤسسة حياة كريمة والشركة المصرية للاتصالات، قام بزيارة ميدانية لقرية تطون لعقد لقاءات مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن المنصة وسبل استفادتهم منها. وخلال اللقاء، أشاد المواطنون بما تقدمه المنصة من خدمات ومزايا، ودورها في ربط المواطنين بعضهم ببعض من جهة، وبالمحافظة وكافة مؤسسات الدولة من جهة أخرى.