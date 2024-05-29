الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير اقتصادى: "الأزمة العالمية لها أثر ضخم على أسعار السلع فى مصر"

الدكتور أسامة السعيد
الدكتور أسامة السعيد

أثرت الأزمة الاقتصادية العالمية على كل اقتصاديات دول العالم بما فيهم مصر، لا سيما مع الاعتماد على استيراد السلع الأساسية مما أدى إلى ارتفاع أسعارها مثل باقي دول العالم.

 

أسامة السعيد: «الإنتاج المحلي والاستيراد تأثرًا»

علق على ذلك الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة بجامعة بني سويف سابقًا، إذ رأى أن الأزمة الاقتصادية العالمية أضرت بكل اقتصاديات دول العالم سواء القوية أو الناشئة، وكان أبرز تلك التداعيات هو تباطؤ النمو الاقتصادي.

وأوضح لـ«الدستور» أن تلك الأزمة أحدثت نوعًا من الركود الاقتصادي، وخفض الطلب على السلع الأساسية التي يتم استيرادها بأسعار مرتفعة، مبينًا أن من أثار الأزمة الاقتصادية العالمية ما يحدث في سوق العملات الأجنبية من تقلبات، وتؤثر بشكل كبير على السلع التي يتم استيرادها من الخارج في مصر وتحديدًا السلع الغذائية الأساسية نتيجة تكاليف النقل والشحن.

وأشار إلى أن التصنيع المحلي يعاني من الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف نقلها والوقود قلة الإمكانيات اللوجستية مما أثر على أسعار السلع الأساسية أيضًا.

واستطرد: «أي أزمة اقتصادية عالمية لها تأثير واضح على تكاليف الإنتاج التي تحتاج إلى مواد خام وعمال وطاقة، وتؤدي في النهاية إلى زيادة أسعار السلع، وهو ما يشهده العالم الآن، حيث الاضطراب الشديد في سلاسل التوريد العالمية».

وقال: «كما أن الازمات الاقتصاديه العالميه تزيد من تكاليف الإنتاج، مثل تكاليف المواد الخام والطاقة والعمالة، وهذا الارتفاع في التكاليف يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأسعار، هذا بجانب الاضطراب في سلاسل التوريد، وهو ما يشهده العالم الآن من حدوث اضطرابات لسلاسل التوريد العالمية، وهو ما أثر علي توافر السلع الأساسية».

وتابع: «كان للأزمة الاقتصادية أيضًا تأثير سلبي على قطاعات مرتبطة بالزراعة والصناعة وهما أساسيان في السلع الأساسية، حيث تضررت الشركات والمزارعون ما يحدث ركودًا اقتصاديًا في بعض الأوقات خارج عن إرادة أي دولة ذات اقتصاد قوي».

الازمة الأزمة الاقتصادية العالمية إنتاج المحلي الركود الاقتصادي السلع الأساسية

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يعلن السعر الجديد لرغيف الخبز

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدارك ويب" ؟

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

صور

الرئيس في الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

محطة تل أبيب

المزيد

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل