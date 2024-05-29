الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدولة تتحمل 84% من التكلفة.. بكم تدعم موازنة 2025 رغيف "العيش"؟

الخبز المدعم - صورة
الخبز المدعم - صورة ارشيفية

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مجلس الوزراء ناقش عددًا من الملفات المهمة ومنها منظومة الدعم والبدء فى زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه. 

وتدعم الدولة رغيف الخبز، ففي الموازنة  الجديدة لدعم رغيف الخبز بقيمة 90،756 مليون جنيه، بالإضافة إلى دعم دقيق المستودعات بـ 5،248 مليون جنيه، فضلا عن دعم نقاط الخبز  10 قروش/ رغيف في 20،460 مليار رغيف بقيمة 640، 2 مليون جنيه.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تستهلك 8.5 مليون طن قمح سنويًا.

وأوضح في مؤتمر صحفي، أنه استمع لجميع الآراء، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بوجود الدعم خاصة في السلع الأساسية التي تمس المواطن، مضيفًا: "نوجه الدعوة للحوار الوطني والخبراء لوضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدي بدل العيني".

وقال إن مجلس الوزراء، ناقش منظومة الخبز المدعم، الذي لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عامًا، موضحًا أن تكلفة رغيف الخبز جنيه وربع والدولة تبيعه بـ5 قروش.

وقال رئيس الوزراء إنه تمت الموافقة، اليوم الأربعاء، لرفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا اعتبارًا من بداية الشهر.

تكلفة تصنيع الخبز البلدي المدعم للمخابز 

كانت قد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعديل تكلفة تصنيع الخبز البلدي المدعم للمخابز العاملة بالقطاعين العام والخاص، وذلك بعد قرار تحريك أسعار المحروقات (سولار – غاز)، وذلك طبقا للتوجيه الوزاري رقم ( 11 ) لسنة 2024 .

المادة الأولى: يتم تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية التموينية بالقطاعين ( العام، الخاص ) في ضوء صدور قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم (282) لسنة 2024 والمتضمن تحديد اسعار المواد البترولية ومنها ( السولار)، ليتم احتساب تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز البلدية التي تستخدم وقود ( السولار) في عملية.
إجمالي تكلفة تصنيع الرغيف خبز ماو طري 20.89 قرش، والصافي 15.48 قرش
إجمالي تكلفة تصنيع الرغيف خبز ماو ملدن 23.03 قرش، وصافي تكلفة إنتاج الرغيف 17.62 قرش
إجمالي تكلفة تصنيع الرغيف الخبز المجري 20.28 قرش، وصافي تكلفة إنتاج الرغيف 14.83 قرش.

كما أوضحت التموين أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستقوم بسداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولار بالقطاعين (العام، الخاص)، بالإضافة إلى سداد الجزء المخصوم من تكلفة تصنيع الخبز لسداد قيمة تأمينات عمال المخابز البلدية بالقطاع (الخاص) عن كل رغيف للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

الدولة المواطن المصري الموازنة العامة الجديدة دعم رغيف الخبز دعم دقيق المستودعات دعم نقاط الخبز وزير التموين والتجارة الداخلية

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