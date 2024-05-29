وكيلة صحة بني سويف تعقد أول اجتماع بمديري المستشفيات والإدارات

عقدت د.سماح جاد، وكيلة وزارة الصحة ببنى سويف، الأربعاء اجتماعًا بمديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وبنى سويف التخصصي واهناسيا التخصصي، والتأمين الصحي،والصحة النفسية والمجلس الطبي العام ومديري الإدارات الفنية والإدارية والصحية بالمديرية، بحضور د.أحمد بغدادي وكيل المديرية فى أول لقاء، بعد توليها منصب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

ورحبت د.سماح جاد، بالحضور فى بداية الاجتماع، معبرة عن سعادتها بتولي منصب وكيل وزارة صحة بنى سويف حيث وجهت شكرها للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان على ثقته لتوليها هذا المنصب كما وجهت الشكر للدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة السابق وتكريمه بعد انتهاء فترة عمله بالمحافظة، وتكليفه بالعمل وكيلا لوزارة الصحة بمحافظة الأقصر واشادت بجهوده خلال فترة توليه مسئولية القطاع الصحي داخل المحافظة.

وأكدت سماح خلال اللقاء، أن الفترة القادمة ستشهد العمل بروح الفريق الواحد، من أجل تقديم خدمة على أعلي مستوي للمواطن السويفي، ووضع خطة العمل هدفها تطوير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها.

وأهدى كل من مديري مستشفيات بنى سويف التخصصي وإهناسيا التخصصي والتأمين الصحي الدروع لوكيل وزارة الصحة السابق تقديرا لتعاونه معهم خلال الفترة الماضية.

وأصدر وزير الصحة والسكان قرارًا بتولي د.سماح أحمد جاد، وكيلاً لوزارة الصحة ببني سويف، خلفًا للدكتور محمد يوسف عبد الخالق بعد نقله لمحافظة الأقصر.

1000045224