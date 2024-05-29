رغم الزيادة.. مصر تظل الأرخص فى أسعار الخبز مقارنة بالدول الأخرى

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عن أنه سيتم رفع سعر رغيف الخبز إلى 20 قرشًا بداية من أول شهر يونيو، وهي خطوة تأتي في إطار التعديلات الاقتصادية الأخيرة التي تسعى الحكومة من خلالها إلى مواجهة التحديات الاقتصادية.

ورغم هذا الارتفاع، يظل سعر رغيف الخبز في مصر الأرخص بين الدول الأخرى، ما يبرز الجهود الحكومية المستمرة للحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين بأقل التكاليف الممكنة.

هذا القرار الذي يأتي بعد سنوات من تثبيت سعر الخبز المدعوم، يعكس الضغوط الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري، ولكنه أيضًا يوضح أن مصر، رغم هذه التحديات، ما زالت قادرة على توفير الخبز بأسعار تنافسية للغاية مقارنة بالدول العربية والدول الأخرى حول العالم.

وتعتبر مصر واحدة من الدول القليلة التي تمكنت من توفير الخبز بأسعار مدعومة لفترة طويلة، ما يعكس التزام الحكومة بدعم الأسر ذات الدخل المحدود وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وخلال السطور التالية نستعرض سعر رغيف الخبز في بعض الدول، سواء كانت عربية أو عالمية.

جمهورية مصر العربية

بعد الإعلان عن رفع سعره بلغ سعر رغيف الخبز المدعم 20 قرشًا أي (0.020 دولار)



المملكة العربية السعودية

يبلغ سعر رغيف الخبز حوالي 1.5 ريال سعودي أي (0.4 دولار).



الإمارات العربية المتحدة

يبلغ سعر رغيف الخبز حوالي 1.42 درهم إماراتي اي (0.39 دولار)



الأردن

يبلغ سعر رغيف الخبز حوالي 0.52 دينار أردني اي (0.73 دولار)



المغرب

يبلغ سعر رغيف الخبز حوالي 0.47 درهم مغربي اي (0.05 دولار)



العراق

يبلغ سعر رغيف الخبز حوالي 0.83 دينار عراقي أي (0.0007 دولار)

الولايات المتحدة الأمريكية

يبلغ متوسط سعر رغيف الخبز حوالي 3.57 دولار أمريكي.

ألمانيا

يبلغ سعر رغيف الخبز حوالي 2.14 دولار أمريكي.

تركيا

يبلغ سعر رغيف الخبز حوالي 0.69 دولار أمريكي