كيف يؤثر استقرار سعر الدولار على جذب الاستثمارات في مصر؟

تسعى الدولة لتعزيز وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال الاستفادة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية المحفزة للاستثمار في إطار القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الخارجية.

مؤخرًا، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في جميع البنوك والسوق ووصل سعر الدولار، الأربعاء، في البنك المركزي المصري وفقا لآخر التحديثات لأسعار الدولار وأسعار العملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، شراء: 47.45 جنيه أما سعر البيع: 47.58 جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي في اجتماعهـا الخميس 23 مايو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وتستعرض "الدستور" في التقرير التالي أهمية استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وانعكاس ذلك على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتعد السوق المصرية مناخ جاذب للاستثمار الآمن لاسيما وأن مصر تضم سوقا واعده بها أكثر من 100 مليون مستهلك فضلا عن كونها الوجهه الاستثمارية الأولي كبوابة للاستثمارات الأجنبية المباشرة نظرا لموقعها الجغرافي والاستراتيجي.

جذب استثمارات وشراكة مصرية مع كوريا الجنوبية

من أبرز الاستثمارات التي جذبتها مصر خلال الفترة الأخيرة هى الشراكة الاقتصادية بين مصر وكوريا حيث تحرص الحكومة المصرية والقيادة السياسية لتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتطورت العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية بشكل ملحوظ البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري 2.3 مليار دولار، ويمكن تطوير هذه العلاقات بما يخدم صالح البلدين في ظل الفرص الواعدة للاستثمارات والتي يتمتع بها السوق المصري.

جذب استثمارات وشراكة مصرية صينية

ولم تكن الشراكات بين مصر وكوريا الجنوبية فقط حيث تسعى مصر لتطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع الصين، حيث تزامنت زيارة الرئيس السيسي إلى الصين تتزامن مع الذكرى العاشرة لتحقيق الشراكة الاقتصادية الكاملة بين البلدين.

والشريك الصيني لديه استثمارات جيدة في بلادنا ورغم ميل كفة ميزان التبادل التجاري تجاه «بكين» إلا أن الصادرات المصرية إليها مهمة مثل الزيوت المعدنية والوقود والأحجار والأسمنت.

وتشير تقديرات في الصادرات المصرية إلى الصين بنحو 2،6 مليار دولار مؤخرا، والأهم من الصادرات حجم الاستثمارات الصينية لدينا فهم من الشركاء المستثمرين الجادين و40% من الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي استثمارات صينية، ونتطلع إلى المزيد من الثمار الاقتصادية بعد زيارة الرئيس السيسي إلى بكين.