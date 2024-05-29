نص قرار رئيس مجلس الوزراء اليوم عن سعر الخبز المدعم

قرارات مجلس الوزراء اليوم عن سعر الخبز من الموضوعات التي يهتم بها الكثيرين خلال الساعات الأخيرة، حيث ارتفع البحث عن قرارات رئيس مجلس الوزراء، بشأن التسعيرة الجديدة لرغيف العيش المدعم.

سعر الخبز المدعم في التموين

وتصدر سعر رغيف الخبز الجديد قائمة الأكثر بحثًا خلال الساعات الأخيرة، وتستعرض "الدستور" قرارات رئيس مجلس الوزراء اليوم عن سعر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مجلس الوزراء ناقش عددًا من الملفات المهمة، ومنها منظومة الدعم، والبدء فى زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الأعباء المالية التى تتحملها الدولة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح، فى مؤتمر صحفى، أنه استمع لكل الآراء، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بوجود الدعم خاصة فى السلع الأساسية التى تمس المواطن، مضيفًا: "نوجه الدعوة للحوار الوطنى والخبراء لوضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدى بدل العيني".

نص قرار رئيس مجلس الوزراء اليوم عن سعر الخبز

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفع سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا بداية من شهر يونيو المقبل.

وأضاف مدبولي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة تصل إلى 125 قرشًا، لكنه كان يباع بـ5 قروش فقط، وبالتالي تتحمل الدولة قيمة دعم بـ 120 مليار جنيه.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ملتزمة بدعم السلع التموينية.

أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم

واجتمع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وخلال هذا الاجتماع، تم اتخاذ العديد من القرارات الهامة التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام وتعزيز مسيرة التنمية في مختلف المجالات.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمنطقتي رابعة، وبئر العبد، ناحية شبه جزيرة سيناء، بإجمالي 21.2 ألف فدان، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، بما يُعزز دور الجهاز في تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة تبلغ نحو 385 فدانًا، ناحية محافظة السويس، لاستخدامها في تنفيذ الرؤية المستقبلية لتطوير شركة السويس للصلب، دعمًا لصناعة الصُلب في مصر.