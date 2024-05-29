طريقة عمل القرص الطرية في المنزل.. الخطوات بالتفصيل

تزايد عمليات البحث حول عمل طريقة عمل القرص الطرية التي هي من أخف المعجنات وبها الكثير من العناصر الغذائية الأساسية التي هي مناسب للفطار الصباح ، التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي بيت مصري، فما هي أهم مكوناتها وطريقة تحضيرها.

طريقة عمل القرص الطرية

وتقوم ربات البيوت بإعداد القرص الطرية في المنزل، حيث يمكن تناولها كمقبلات مع الجبنة أو والمربي، أو استخدامها كسندويشات شهية. كما يمكن إعداد كميات كبيرة منها وتخزينها للاستمتاع بطعمها الشهي.

مكونات القرص الطرية

1-كليو دقيق فاخر.

2-ملعقة صغيرة خميرة فورية.

3-نصف ملعقة صغيرة ملح.

4-ملعقة صغيرة سكر.

5-ملعقة كبيرة زيت نباتي.

6-ربع كوب سمن فلاحي

7-حليب دافئ.

طريقة تجهيز القرص الطرية

الخطوة الاولي نقوم بعجن الدقيق مع الخميرة والملح والسكر في حلة مناسبة للعجن حتى تتجانس جيدا .

الخطوة الثانية نضيق الزيت والسمن البلدي إلى الخليط وامزجه جيدًا حتى يتكون خليط متجانس.

الخطوة الثالثة نضيف الحليب الدافئ بشكل تدريجي الوعاء إلى الخليط الجاف باستخدام يديك أو ملعقة خشبية للتحريك جيدا

الخطوة الرابعة نضيف الحليب والتحريك حتى تتكون عجينة ناعمة، وقد تحتاج إلى إضافة حليب أكثر أو دقيق أكثر حسب حالة العجينة.

الخطوة الخامسة نقوم بتتجانس العجينة وتصبح لينة، قم برش السطح بالقليل من الدقيق، وقم بعجن العجينة لمدة 7-10 دقائق على سطح مرشوش بالدقيق.

الخطوة السادسة نضع العجينة في وعاء نظيف وامسح الوعاء بالقليل من الزيت، ثم ضع غطاء بلاستيكي على الوعاء واترك العجينة تتخمر لمدة ساعة إلى ساعتين حتى تتضاعف حجمها.

الخطوة السابعة نقوم بفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق.

الخطوة الثامنة نقوم بتقطع العجينة إلى أقراص دائرية، ورصها في صينية.

الخطوة التاسعة نضيف القرص في صينية في الفرن، حتى تمام النضج ويصبح لونها ذهبي وممكن ضيف السمسم حسب الرغبة.