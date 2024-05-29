محافظ الغربية يناقش مستجدات أعمال إنشاء مركز خدمات مصر

عقد د.طارق رحمي، محافظ الغربية، الأربعاء، اجتماعًا مع لجنة الإشراف من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لمناقشة مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي لمشروع مركز خدمات مصر وتذليل المعوقات للانتهاء من المشروع الخدمي، وذلك عقب جولته مساء أمس للاطمئنان على سير الاعمال بالمركز ومعرفته لأوجه القصور.

خلال الاجتماع، ناقش المحافظ واللجنة الموقف التنفيذي للمشروع والذي يقام بشارع الجلاء بطنطا على مساحة 1003 م2 ووصلت نسبة التنفيذ به الى 60%.

أشار المحافظ إلى أن المركز يهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد، فيقدم المركز حزمة من الخدمات الحكومية المتميزة كخدمات التوثيق والشهر العقاري، الأحوال المدنية، المرور، الجوازات، الأدلة الجنائية (الفيش الجنائي)، السجل التجاري، التأمينات، المدفوعات الحكومية، كما سيتم ضم خدمات أخرى، مؤكدا ان المشروع يهدف إلى تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، والذي يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن تحقيقا لأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالتعاون مع وزارة التخطيط لإنشاء هذا المركز الذي يعد خطوة حضارية مميزة للنهوض بمستوى تقديم الخدمة للمواطن بشكل يليق بالجهود التي تبذلها الدولة لميكنة ورقمنه كل الخدمات للتيسير على المواطنين، مشيرا الى ان موقع المركز متميز وعلى طريق رئيسية ستسهل الحركة المرورية للمواطنين بعد افتتاحه.