مدبولى: الحكومة لا تهدف إلى تقليل فئات الدعم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية لا تهدف إلى تقليل فئات الدعم على الإطلاق، وإنما ترغب في تحديد الفئات المستحقة بالفعل لهذا الدعم.

تعديل منظومة الدعم

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك تجاوزات كثيرة في منظومة الدعم تراكمت على مدار عقود، وبالتالي الدولة تتكلف الكثير من الأموال في غير موضعها.

تحديد فئات الدعم

وأضاف: "تحديد فئات المجتمع التي تحتاج إلى الدعم بشكل فعلي تتطلب جهدًا مجتمعيًا وليس مؤسسيًا فقط، ويجب على منظومة الحوار الوطني الاهتمام بهذا الملف ووضع الكثير من الحلول الجذرية".