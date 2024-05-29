الأربعاء 29 مايو 2024
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في عيدها القومي.. افتتاح قسم الأشعة في مستشفى الزرقا بدمياط (صور)

جريدة الدستور

قامت د.منال عوض، محافظ دمياط، الأربعاء، بجولة لافتتاح عدد من مشروعات العيد القومى للمحافظة بقطاعات الصحة والتعليم والتنسيق الحضارى بنطاق مركز ومدينة الزرقا ومدينة السرو.

وبدأت المحافظ تلك الجولة بإزاحة ستار الافتتاح لقسم الأشعة المقطعية C.T بمستشفى الزرقا المركزى، بحضور محمود مشعل رئيس مجلس النواب والسيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة حول ما تم تنفيذه من جهود لتجهيز القسم وتزويده بجهاز أشعة مقطعية فى إطار الشراكة بين وزارة الصحة والمجتمع الدولى.

وأكدت منال أن القسم يُعد إضافة جديدة للمستشفى وذلك للنهوض بالخدمات الطبية التى تقدمها المستشفى للمترددين عليها من مركز ومدينة الزرقا والمناطق المحيطة وتقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، وتخفيف عبء الانتقال إلى المستشفيات بالمناطق الأخرى لإجراء الفحص بالأشعة، موجهة الشكر إلى القائمين على هذه الجهود التى تأتى فى إطار خطة الدولة ورؤيتها للارتقاء بالقطاع الصحى وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق.

واستقبل وكيل صحة دمياط وفد المنظمة العربية لحقوق الانسان لزيارة المصابين الفلسطينيين بمستشفيات دمياط برعاية  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبتوجيهات الدكتور احمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة.

كما استقبل عبد الجواد وفد المنظمة العربية لحقوق الانسان برئاسة نائب رئيس المنظمة واعضاء مركز الميزان لحقوق الانسان بفلسطين وذلك فى حضور الدكتور اشرف العزب مدير ادارة المستشفيات والمسئول عن متابعة المرضى الفلسطينين بمستشفيات دمياط.

رافق وكيل الوزارة الوفد لزيارة المرضى الفلسطينيين بمستشفى حميات دمياط ومستشفى الصدر، حيث قام بزيارة المرضى ومرافقيهم والاستماع اليهم وتفقد احوالهم والخدمات المقدمة اليهم سواء الخدمات الطبية او الدعم النفسي لهم.

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