"سموتريتش" يحرض جنود الاحتلال على ارتكاب المجازر فى الضفة الغربية

حرض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، القوات الإسرائيلية على تنفيذ عملية في الضفة الغربية المحتلة وتحويل الوضع فيها مثل قطاع غزة حاليا، وذلك في تدوينة له عبر منصة “إكس”.

وكتب سموتريتش: "يجب محاربة الإرهابيين في الضفة الغربية مثلما يحدث في غزة.. ويجب ألا يسمح لهم أن يفعلوا في مستوطنة شارون مثلما فعلوا في السابع من أكتوبر في مستوطنات غلاف غزة".

وأضاف: "يجب القضاء عليهم في كل مكان، حتى لو كان ذلك يعني تحويل طولكرم مثل غزة اليوم".

وتابع: "مرة أخرى، تلقينا تذكيرا هذا الصباح بأن أولئك الذين يوافقون على إقامة دولة فلسطينية سيشكلون خطرا وجوديا على إسرائيل".

وجاءت تدوينة سموتريتش في أعقاب واقعة إطلاق نار باتجاه مستوطنة "بات حيفر" قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، أمس الثلاثاء.

وأعلنت كتائب القسام التابعة لحركة حماس، في مخيم طولكرم مسئوليتها عن استهداف المستوطنة.