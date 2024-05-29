الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء تشغيل بنك الدم التجميعي في "الرحمانية المركزي" بالبحيرة (صور)

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

افتتح د.هانى جميعه، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الأربعاء، بنك الدم التجميعي بمستشفى الرحمانية وإعلان بدء تشغيل بنك الدم التابع لمستشفى الرحمانية المركزي كبنك دم تجميعي ليكون اجمالي البنوك التجميعيه التابعه للمديرية 9 والبنك يخدم أهالي المحافظة حيث يوفر أكياس الدم ومشتقاته لمرضي الحوداث والطوارئ والغسيل الكلوي والعمليات والكبد والحروق.

افتتاح بنك الدم فى مستشفى الرحمانية

جاء ذلك بحضور الحسيني أبو عيانة رئيس مركز ومدينة الرحمانية والنائب بلال النحال عضو مجلس النواب الذى كان له دور كبير فى الحصول على الموافقة لإنشاء البنك، والنائب الدكتور محمود صلاح سعد عضو مجلس الشيوخ والمتبرعين من المجتمع المدني والذين كان لهم الفضل بالمساهمة لإنشاء البنك، المهندس بدر عبد السلام العمري، ومحمد عبد السلام العمري، والدكتورة مروه الرفاعي مسئول بنوك الدم بالمديرية،  والدكتور حسنين السواح مدير مستشفى الرحمانية المركزي، ولفيف من السادة الحضور من قيادات الجهات المختلفة وأهل الرحمانية. 

وأشار د.هاني جميعه الى أنه تم تطوير وتجهيز المكان المختار لبنك الدم بمستشفى الرحمانية المركزى، طبقًا لمواصفات بنوك الدم بتبرع كامل من المجتمع المدنى، حيث تمت التكلفة بحوالى مبلغ ثلاثة ملايين جنيه،  شملت الإنشاءات وتوفير أجهزة وأدوات طبية جديدة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لبنك الدم بمساهمة من المجتمع المدنى عبارة عن ( ٦ ثلاجه حفظ كرات دم ٣ ديب فريزر، ٢جهاز لحام، ٢ جهاز هزاز لقرب الدم، جهاز فصل مكونات دم، ٢ ميزان حساس،٢ سرير للتبرع٢ فاصل بلازما يدوي،٣ تكييف".

بنك الدم التجميعي بالرحمانية اضافة قوية لمنظومة الصحة

ووجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير للأفراد ولمنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى، وللسادة النواب الذين ساهموا فى هذا العمل الذى يؤدي إلى تقديم خدمات صحية أفضل، وكذلك وجه الشكر والتحية للدكتورة مروه الرفاعي مسئول بنوك الدم بالمديرية، وللدكتور حسنين السواح مدير المستشفى ولجميع فريق العمل بالمستشفى، كذلك وجه الشكر للمركز الاقليمي وقياداته، تقديرًا لمجهوداتهم المتنامية، ودورهم الكبير والمؤثر فى تقديم خدمة ذات جودة عالية، تليق بالمواطن المصرى، ومتمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق.

وأكد وكيل الوزارة أن بنك الدم التجميعي بالرحمانية اضافة قوية لمنظومة الصحة بالبحيره، ويخدم عدد سكان الرحمانيه البالغ ١٨٧٠٠٠ نسمة، ويخدم أيضا سكان مركز شبراخيت والمراكز المجاورة، ويتكون من ٤ غرف "تبرع،فصل،صرف،استراحه ".

وتم تدريب العاملين على أعمال بنك الدم وتم وضع خطة العمل كبنك دم تجميعي والتدريب عليها، وكذلك تم توفير المستلزمات اللازمة للتشغيل. وأعرب عن تقديره لمبادرات منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى، من أجل التواصل المجتمعي الدائم لدعم منظومة الصحة بالبحيره.

وقام د.هانى جميعه وعدد من الحضور بالتبرع بالدم، مؤكدًا أهمية التبرع بالدم والمشاركة في حملات التبرع لدورها المؤثر في إنقاذ ملايين الأرواح والمصابين وضرورة العمل على رفع الوعي لدى أفراد المجمتع بثقافة التبرع بالدم.

مستشفى الرحمانية بنك الدم بالرحمانية دمنهور صحة البحيرة محافظة البحيرة

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