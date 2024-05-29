الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«تقدر في 10 أيام».. تعرف على أماكن المراجعات المجانية للثانوية العامة بقنا

جريدة الدستور

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا إطلاق مؤسسة "حياة كريمة" لمبادرة «تقدر في 10 أيام» والتي تتضمن انطلاق المراجعات النهائية لشهادة الثانوية العامة في جميع المواد الدراسية.

أضاف محافظ قنا أن تلك المباردات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم التام لأبنائنا من الطلاب والشباب، مشيرًا الى أن المبادرة تشمل عدة محاور: مراجعات أكاديمية شاملة، والتي توفر مراجعات نهائية كاملة لكل المواد، فيديوهات تعليمية، ودعم نفسي للطلبة وأولياء الأمور.

وأكد الداودي أنه تم رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع منسقي المبادرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لأبنائنا الطلاب من خلال الإعلان وإعلام الطلبة وأولياء الأمور، وكذلك التنسيق بين مديرية التربية والتعليم، والإدارات التعليمية التسعة بالمحافظة للبدء في المراجعات النهائية لمبادرة «تقدر في 10 أيام» لضمان تحقيق الاستفادة المثلى لأبنائنا الطلاب من المراجعات النهائية لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، بهدف تقديم الدعم التعليمي والمعنوي للطلبة قبل امتحانات نهاية العام الدراسي وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المراجعات تُعد فرصة رائعة للطلاب لمراجعة المنهج الدراسي كاملًا، من خلال المراجعات النهائية، ويتم تقديم المحاضرات من قبل مجموعة من أفضل المدرسين المؤهلين الذين يمتلكون الخبرات اللازمة لتوجيه الطلاب وتأهيلهم لامتحانات نهاية العام.

من جانبه، أوضح د.محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أنه تم تجهيز تسعة قاعات بعواصم مراكز المدن، بواقع قاعة لطلاب كل إدارة تعليمية مع تكليف نخبة من أفضل معلمي المواد بالتواجد مع الطلاب وفق الجدول المحدد لتوضيح وتبسيط ما يتم تناوله من معلمي الوزارة، لافتًا إلى أن طلاب إدارة قنا التعليمية يتواجدون بقاعة مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات (المنشية)، وطلاب إدارة فرشوط بقاعة مدرسة الشهيد وسام منصور الثانوية المشتركة، وطلاب إدارة نجع حمادي التعليمية بقاعة مدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية بنين، وطلاب إدارة دشنا بقاعة مدرسة دشنا الثانوية المشتركة، وطلاب إدارة قوص بقاعة مدرسة قوص الثانوية العسكرية، طلاب إدارة نقادة بقاعة مدرسة نقادة الثانوية بنات، طلاب إدارة الوقف التعليمية بقاعة مدرسة المراشدة الثانوية، وطلاب إدارة أبوتشت التعليمية بمدرسة أبوتشت الثانوية العسكرية، طلاب إدارة قفط التعليمية بقاعة مدرسة قفط الثانوية المشتركة.

قنا محافظ قنا حياة كريمه مبادرة أشرف الداودي محافظ قنا

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