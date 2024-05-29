الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ مطروح يبحث مع الطب البيطري تنمية الثروة الحيوانية

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال اللقاء

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الأربعاء، د.عبدالمجيد أبو شادي، مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد.

وهنأ المحافظ مدير عام الطب البيطري الجديد، مؤكداّ دعم المحافظة لجهود تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها مع ما يبذل من تعاون مع الهيئة سواء في القوافل البيطرية وغيرها، مشيرًا إلى أنه تم دعم المحافظة بسيارتين عيادة بيطرية متنقلة وصولاً إلى أكثر المناطق احتياجًا، إضافة إلى دعم مديرية الطب البيطري بـ 28 طبيبًا بيطريًا من الموارد الذاتية للمحافظة لسد الاحتياج في عدد الأطباء البيطريين بالمديرية.

وأكد مدير عام مديرية الطب البيطري تكثيف الجهود من خلال خطة عمل منظمة خاصة مع ما تتمتع به محافظة مطروح من ثروة حيوانية هائلة تمثل سادس محافظة على مستوى الجمهورية من حيث عدد الرؤوس الحيوانية خاصة أغنام البرقي.

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