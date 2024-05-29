وكيل تعليم الإسكندرية يناقش استراتيجيات التدريس التفاعلي وبرنامج التعلم القائم على اللعِب

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، اجتماعًـا مع مدربي برنامج استراتيجيات التدريس التفاعلي وبرنامج التعلُم القائم على اللعِب المُعَد لتدريب معلمات وموجهات رياض الأطفال الذي سيتم عقده مطلع الأسبوع القادم، وذلك بحضور نجلاء سليم مدير عام التعليم العام وعزة عبد العليم مدير إدارة التدريب.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاستعداد للبرنامج التدريبي أساليب التدريس الفعال وبرنامج التعلم القائم على اللعِب لتدريب معلمات وموجهات رياض الأطفال.

تطوير أداء التعليم وتبادل الخبرات

وأوضح مدير المديرية، أن التنمية المهنية المستدامة ركيزة رئيسة في تطوير أداء العاملين لما فيه من تبادل الخبرات والتعرف على الاستراتيجيات الحديثة والأساليب المبتكرة في عمليتي التعليم والتعلم، مؤكدًا أنَّ التدريب يعزز الاحتفاظ بالموظفين والحفاظ على رضاهم، حيث يشعرون بأن المؤسسة تهتم بتطويرهم وتقديم الفرص للنمو المهني، ويحسن التدريب القدرات القيادية والتربوية للموظفين ويساهم في تحسين أدائهم في المواقف القيادية والتربوية، ويعزز الثقة والتفاعل الإيجابي بين الموظفين والإدارة، حيث يشعرون بدعم الإدارة لهم واهتمامها برفع مستواهم.

استخدام الألعاب لتعزيز تجربة التعلم

وأكّد أبوزيد، أنَّ التعلم القائم على الألعاب (GBL) هو استخدام الألعاب لتعزيز تجربة التعلّم ويمكن أن يساعد دمج الآليات القائمة على الألعاب والتصميم المرئي والتفكير في أي مقرر تعليمي المؤسسات على تحسين دافعية المتعلّمين وتفاعلهم ويكون المتعلّمون المتفاعلون أكثر إلهامًا وتفاعلا وأداءً مع أقرانهم من ناحية ومع المعلمين من ناحية أخرى.

وفي سياق آخر، تابع الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، فعاليات تدريب رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بقطاع الإسكندرية، استعدادا لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024.