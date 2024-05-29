الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سفارة إسرائيل بالمكسيك فى مرمى نيران المتظاهرين

المكسيك
المكسيك

ألقى عدد من المتظاهرين الغاضبين، زجاجات حارقة على السفارة الإسرائيلية في المكسيك، الأربعاء، احتجاجًا على القصف الإسرائيلي المستمر على منطقة رفح، الذي أودى بحياة العشرات من الفلسطينيين.

وقال مسئولون إن عشرات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في المكسيك، اشتبكوا مع ضباط الشرطة خارج السفارة الإسرائيلية في مدينة مكسيكو، وألقوا القنابل الحارقة والحجارة والأنابيب.

وشارك المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين في حملة "التحرك العاجل من أجل رفح"، وعبروا عن غضبهم تجاه السفارة الإسرائيلية التي أضرم المتظاهرون النار فيها باستخدام زجاجات المولوتوف.

وأخفى المتظاهرون هوياتهم وقاموا بإلقاء الحجارة على شرطة مكافحة الشغب ردًا على قمعها للاحتجاج من خلال عرقلة طريقهم إلى المجمع وإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم.

ووقع اشتباك مع قوات إنفاذ القانون عندما حاولت مجموعة من المتظاهرين تفكيك الحواجز التي تعيق وصولهم إلى البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية.

ووردت أنباء غير مؤكدة عن إصابة عدة أشخاص ضمن الاشتباكات.

ولوحظت احتجاجات مماثلة في مناطق أخرى من أنحاء العالم بعد الهجوم الإسرائيلي مساء الأحد على مخيم اللاجئين في رفح، الذي يعتبر منطقة آمنة، والذي أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 50 شخصًا.

السفارة الإسرائيلية المكسيك رفح الفلسطينيين الشرطة

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