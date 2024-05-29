مجلس جامعة الأزهر يقدم التهنئة للكليات الحاصلة على اعتماد "ضمان الجودة"

قدَّم مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة؛ التهنئة إلى كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم التي حصلت على شهادة الاعتماد أو تجديد الاعتماد أو الاعتماد البرامجي.

تجديد اعتماد كلية اللغة العربية

وصدق مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد في اجتماعه الأخير، على تجديد اعتماد كلية اللغة العربية بالقاهرة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية.

اعتماد كلية الدراسات الإسلامية

كما صدق المجلس أيضًا على اعتماد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ.

إضافة إلى ذلك تم منح الاعتماد البرامجي لكليات اللغات والترجمة بنين بالقاهرة، والعلوم بنات بالقاهرة، والدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة.

وقامت الدكتورة راجية طه، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم الأزهري، بتسليم عمداء الكليات المعتمدة شهادات الاعتماد خلال مجلس الجامعة.

كما قام الدكتور علاء جاد الكريم عثمان، عميد كلية العلوم بنين بأسيوط، بمنح فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، درع الملتقى التوظيفي لخريجي الكلية؛ لدعم فضيلته للملتقى، تنظيمه تحت رعايته.

مجلس جامعة الأزهر يدين المجازر الصهيونية ضد الفلسطينيين

في سياق متصل، أدان مجلس جامعة الأزهر، خلال اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم الأربعاء، برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، المجازر الصهيونية التي يرتكبها المحتل يوميًّا ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشاد مجلس الجامعة بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وما قامت به من إرسال عديدٍ من القوافل الطبية والإغاثية إلى غزة.

وثمن مجلس الجامعة جهود مستشفيات جامعة الأزهر (عمداء- ووكلاء- وأعضاء هيئة تدريس- وتمريض- وموظفين - وعمال) في علاج جرحي ومصابي غزة بمستشفيات الحسين وسيد جلال ودمياط وأسيوط.

كما ثمن مجلس الجامعة ما قامت به جامعة الأزهر من استضافة الجرحي الفلسطينيين وذويهم؛ دعمًا لجهود الدولة المصرية، وطبقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نحو مد يد العون لهم.