مدبولي: نحرص على وضع معايير دقيقة لتحديد الفئات المستحقة للدعم بالفعل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مواطنين يحصلون على الدعم وغير مستحقين لذلك.

تعديلات منظومة الدعم

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الحكومة تعمل على تنقية البطاقات التموينية، قائلًا: "الدولة وضعت معايير كثيرة للغاية بهذا الشأن لتحديد الفئات التي تستحق الدعم،. كان من بين تلك المعايير الرواتب الشهرية، فاتورة استهلاك الكهرباء، فاتورة استهلاك الموبايل، وبناء على الكثير من مثل هذه المعايير يتم تنقية البطاقات".

تحديد معايير البطاقات التموينية

وأضاف في حديثه، أنه بعد موجة كورونا غضب الكثيرين بسبب الخروج من الدعم، وذلك لأن المعايير التي كان يتم الأخذ بها ليست منطقية، حيث من الممكن أن يكون المواطن يمتلك سيارة ولكن هذه السيارة يعمل عليها لينفق على أسرته، وكذلك فاتورة الكهرباء المرتفعة ليست في كل الأحوال تشير إلى الحالة المادية الجيدة بل من الممكن أن يكون عمل المواطن يحتاج إلى الهاتف طوال الوقت، وبالتالي نحرص قدر المستطاع على وضع معايير دقيقة لتحديد الفئات المستحقة للدعم دون المساس بالفئات التي بحاجة إلى الرعاية المجتمعية على الإطلاق.