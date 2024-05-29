الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر رغيف الخبز الجديد بعد قرار رئيس مجلس الوزراء زيادته

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

سعر رغيف الخبز الجديد بعد قرار رئيس مجلس الوزراء من الأسئلة التي يطرحها الكثيرين عبر منصات البحث المُختلفة، ويبحث عنها قطاع كبير من المواطنين، بالتزامن مع قرارات مع قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن سعر رغيف العيش المدعم.

سعر الخبز المدعم في التموين 2024

وتصدر سعر رغيف الخبز الجديد قائمة الأكثر بحثًا خلال الساعات الأخيرة، وتستعرض "الدستور" كل ما سعر رغيف الخبز الجديد، وفقًا للقرارات الجديدة التي أقرها رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

وزير التموين: تكلفة رغيف الخبز 125 قرشًا وفق متوسط سعر القمح

وزير التموين: منظومة الخبز كلها ممكينة

 

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفع سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا بداية من شهر يونيو المقبل.

تكلفة سعر رغيف الخبز الجديد

وأضاف مدبولي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة تصل إلى 125 قرشًا، لكنه كان يباع بـ5 قروش فقط، وبالتالي تتحمل الدولة قيمة دعم بـ 120 مليار جنيه.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ملتزمة بدعم السلع التموينية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن حوكمة منظومة الدعم تضمن الوصول للمستحقين.

وأكد أن مجلس الوزراء ناقش اليوم ملف الخبز المدعم ولم يتم تحريك سعر الخبز المدعم منذ 30 عاما، والاعباء التي تتحملها الدولة متزايدة منذ هذه الفترة.

منظومة الدعم

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مجلس الوزراء ناقش عددا من الملفات الهامة ومنها منظومة الدعم والبدء فى زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الأعباء المالية التى تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح فى مؤتمر صحفى، أنه استمع لكافة الاراء، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بوجود الدعم خاصة فى السلع الاساسية التى تمس المواطن، مضيفا قائلا،" نوجه الدعوة للحوار الوطنى والخبراء لوضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدى بدل العيني".

الخبز رغيف الخبز الجديد سعر الخبز المدعم في التموين 2024 سعر الخبز المدعم سعر الخبز المدعم في التموين الخبز المدعم سعر رغيف الخبز الجديد رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

وزير التموين: تكلفة رغيف الخبز 125 قرشًا وفق متوسط سعر القمح

وزير التموين: منظومة الخبز كلها ممكينة

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يعلن السعر الجديد لرغيف الخبز

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدارك ويب" ؟

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

صور

الرئيس في الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

محطة تل أبيب

المزيد

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل