سعر رغيف الخبز الجديد بعد قرار رئيس مجلس الوزراء زيادته

سعر رغيف الخبز الجديد بعد قرار رئيس مجلس الوزراء من الأسئلة التي يطرحها الكثيرين عبر منصات البحث المُختلفة، ويبحث عنها قطاع كبير من المواطنين، بالتزامن مع قرارات مع قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن سعر رغيف العيش المدعم.

سعر الخبز المدعم في التموين 2024

وتصدر سعر رغيف الخبز الجديد قائمة الأكثر بحثًا خلال الساعات الأخيرة، وتستعرض "الدستور" كل ما سعر رغيف الخبز الجديد، وفقًا للقرارات الجديدة التي أقرها رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفع سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا بداية من شهر يونيو المقبل.

تكلفة سعر رغيف الخبز الجديد

وأضاف مدبولي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة تصل إلى 125 قرشًا، لكنه كان يباع بـ5 قروش فقط، وبالتالي تتحمل الدولة قيمة دعم بـ 120 مليار جنيه.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ملتزمة بدعم السلع التموينية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن حوكمة منظومة الدعم تضمن الوصول للمستحقين.

وأكد أن مجلس الوزراء ناقش اليوم ملف الخبز المدعم ولم يتم تحريك سعر الخبز المدعم منذ 30 عاما، والاعباء التي تتحملها الدولة متزايدة منذ هذه الفترة.

منظومة الدعم

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مجلس الوزراء ناقش عددا من الملفات الهامة ومنها منظومة الدعم والبدء فى زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الأعباء المالية التى تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح فى مؤتمر صحفى، أنه استمع لكافة الاراء، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بوجود الدعم خاصة فى السلع الاساسية التى تمس المواطن، مضيفا قائلا،" نوجه الدعوة للحوار الوطنى والخبراء لوضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدى بدل العيني".