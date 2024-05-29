برلماني: زيارة السيسى لبكين تأتى فى وقت شديد الأهمية والقضية الفلسطينية محور الأحداث

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين تعكس عمق العلاقات بين البلدين، إضافة إلى كون الزيارة رسالة للعالم حول تطورات العلاقات العربية مع القوى الشرقية مثل الصين وروسيا، لتناول حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، خاصة الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته.

ضرورة وقف إطلاق النار ورفض التهجير

وأضاف هندى، أن مباحثات الرئيس السيسى، والرئيس الصيني "شي جينبينج"، بالعاصمة الصينية بكين، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس للصين تطرقت إلى تحذير الرئيس السيسى من خطورة العمليات العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية إنسانيا وأمنيا وسياسيا، واتفق مع الرئيس الصينى على ضرورة وقف إطلاق النار ورفض التهجير وان هذا هو الموقف المصرى حيال القضية الفلسطينية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن اللقاء بين الرئيسين شهد تشديدات من قبل الرئيس السيسى على ضرورة وقف الحرب في غزة، مؤكدًا الخطورة البالغة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية، وما تسفر عنه من مآسي إنسانية وسقوط ضحايا، وآخرها القصف المتعمد لمخيم للنازحين الذي نتجت عنه كارثة إنسانية مفجعة، ومن ثم الزيارة تأتى فى توقيت شديد الأهمية.

وكان التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره الصيني "شي جين بينج"، بالعاصمة الصينية بكين، وذلك في إطار زيارته للصين.

تناولت المباحثات رؤى البلدين بالنسبة للتطورات الدولية والإقليمية، حيث شدد الرئيس السيسي على ضرورة وقف الحرب في غزة، مؤكدًا الخطورة البالغة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية، وما تسفر عنه من مآسٍ إنسانية وسقوط ضحايا، وآخرها القصف المتعمد لمخيم للنازحين الذي نتجت عنه كارثة إنسانية مفجعة.

كما ناقش الجانبان الأوضاع في القارة الإفريقية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يدعم جهود القارة التنموية، حيث حرص الرئيس على تأكيد الأولوية القصوى لضمان الأمن المائي المصري.

وشهد الرئيسان عقب ذلك مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، من بينها خطة التطوير المشترك لمبادرة الحزام والطريق، وتعزيز التعاون في مجال الابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا الاتصالات، وعدد من مجالات التعاون الأخرى.