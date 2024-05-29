مدبولي: الحكومة نجحت في تحقيق التوازن السعري للوقود عام 2021

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة نجحت في تحقيق التوازن السعري بالنسبة للوقود عام 2021، لذلك بدأنا وقتها عدة مشروعات كبيرة تخدم المواطنين مثل “حياة كريمة”.

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الأربعاء، أن الدولة ستظل ملتزمة بوجود الدعم خاصة في السلع الأساسية.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: "حتى تظل الأمور واضحة للجميع ما زال حجم الدعم الموجود 105 مليارات جنيه.. وكل ما نقوم به هو محاولة ترشيد حجم الدعم الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة من أجل ضمان استدامة تقديم الخدمة وتقديم الدعم".