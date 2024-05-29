الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدبولى: 50 مليار جنيه لبناء 50 ألف فصل دراسى سنويًا بسبب الزيادة السكانية

مدبولي
مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تحتاج كل عام بسبب الزيادة السكانية إلى بناء من 40 إلى 50 ألف فصل مدرسي جديد، كي يستوعب عدد الأطفال الجدد للالتحاق بالتعليم.

وأضاف مدبولي، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، "لبناء 50 ألف فصل في العام فإنني بحاجة إلى 50 مليار جنيه كي أنشئ مدارس تتواكب مع الزيادة السكانية التي تحدث، هذا بخلاف المدرسين للقيام بخدمتهم".

تابع: "إذا استطعت أن أوفر فإنني سأركز على زيادة وتكثيف بناء المدارس والمستشفيات والإسراع من إنهاء مشروعات الصرف الصحي الموجودة في حياة كريمة".

وأوضح: “وصلنا إلى التوازن السعري بالنسبة للوقود والمحروقات عام 2021، حيث انخفض دعم المحروقات من 155 مليار جنيه إلى 19 مليارا فقط تذهب لدعم أنبوبة البوتاجاز”، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مكن الدولة في تلك الفترة من عمل مشروع “حياة كريمة” والصرف الصحي للقرى المحرومة منذ عقود من هذه الخدمة الأساسية، وتحويلها للاستثمار في الصحة والتعليم.

اكسترا نيوز مصطفى مدبولى فصل الأطفال حياة كريمه مشروعات الزيادة السكانية

مواد متعلقة

وزير التموين: منظومة الخبز كلها ممكينة

القاهرة الإخبارية: الجيش الإسرائيلى سحب لواء المظليين من جباليا شمال غزة

مدبولى: الدولة ستظل ملتزمة بوجود الدعم

القاهرة الإخبارية: اعتقالات بالجملة واقتحامات لا تتوقف فى الضفة الغربية

رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية: انطلاق أولى الرحلات إلى مكة والمدينة

القاهرة الإخبارية: اعتراض مسيرة فوق مستوطنة المطلة حاولت تجاوز الحدود من لبنان

فصائل فلسطينية: استهدفنا عددًا من جنود الاحتلال تحصنوا داخل منزل شرق رفح

فصائل فلسطينية تتمكن من قنص جندى إسرائيلى فى منطقة الشوكة شرق رفح

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يعلن السعر الجديد لرغيف الخبز

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدارك ويب" ؟

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

صور

الرئيس في الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

محطة تل أبيب

المزيد

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل