مدبولى: 50 مليار جنيه لبناء 50 ألف فصل دراسى سنويًا بسبب الزيادة السكانية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تحتاج كل عام بسبب الزيادة السكانية إلى بناء من 40 إلى 50 ألف فصل مدرسي جديد، كي يستوعب عدد الأطفال الجدد للالتحاق بالتعليم.

وأضاف مدبولي، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، "لبناء 50 ألف فصل في العام فإنني بحاجة إلى 50 مليار جنيه كي أنشئ مدارس تتواكب مع الزيادة السكانية التي تحدث، هذا بخلاف المدرسين للقيام بخدمتهم".

تابع: "إذا استطعت أن أوفر فإنني سأركز على زيادة وتكثيف بناء المدارس والمستشفيات والإسراع من إنهاء مشروعات الصرف الصحي الموجودة في حياة كريمة".

وأوضح: “وصلنا إلى التوازن السعري بالنسبة للوقود والمحروقات عام 2021، حيث انخفض دعم المحروقات من 155 مليار جنيه إلى 19 مليارا فقط تذهب لدعم أنبوبة البوتاجاز”، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مكن الدولة في تلك الفترة من عمل مشروع “حياة كريمة” والصرف الصحي للقرى المحرومة منذ عقود من هذه الخدمة الأساسية، وتحويلها للاستثمار في الصحة والتعليم.