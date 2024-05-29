الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ مطروح يناقش جهود توفير وضخ مياه الشرب

صورة من الحدث
صورة من الحدث

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، مع النائب رزق جبالى عضو مجلس النواب، وذلك في إطار التواصل المستمر مع الهيئة البرلمانية لمجلس النواب والشيوخ بمطروح لبحث جهود التنمية بالمحافظة وتلبية احتياجات ومطالب المواطنيين. 

ضخ مياه الشرب

وخلال اللقاء جرى مناقشة جهود توفير وضخ مزيد من  مياه الشرب، مع التشديد على إزالة جميع التعديات على خطوط المياه لتوفيرها للمواطنين، بالإضافة إلى جهود  التنسيق مع إدارة المياه بالهيئة الهندسية للإسراع في الانتهاء من إنشاء محطة تحلية مياه البحر ٤ بالرميلة بطاقة ٦٥ الف م ٣ لتوفير مزيد من مياه واستيعاب حجم الكثافة السكانية واستقبال المحافظة لمزيد من زوارها بالإضافة إلى الثلاث محطات الأخرى بالرميلة. 

محافظ مطروح عضو مجلس النواب التواصل المستمر مع الهيئة البرلمانية بحث جهود التنمية مياه الشرب

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