عصابة العفاريت.. أمن المنوفية يضبط أب وزوجته بتهمة التسول

تمكنت مباحث قسم منوف، التابعة لمديرية أمن المنوفية برئاسة الرائد عمرو سعد الله من القبض على زوجين بتهمة التسول بخمسة من الأطفال في شوارع المركز.

ترجع أحداث الواقعة لتلقي اللواء عمرو رءوف، مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد محسن جلال، مأمور قسم شرطة منوف يفيد بالقبض على زوجين يقومون بالتسول في الشوارع ومضايقة المواطنين وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالفحص، تبين أن المتهم الأول هو "س.ب"، 49 عامًا، مقيم بدائرة قسم منوف حيث يأخذ أطفاله الخمسة للتسول، كما تبين أن زوجته الحالية "ن، ط"، 23 عامًا، وهى الزوجة الخامسة وتعمل معه في التسول بصحبة أبناء زوجها الأطفال.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم الأول كان يتزوج مرة تلو الأخرى ويحتفظ بابنائه، حتى يقوم بتشغيلهم معه في التسول هو وزوجاته بعد انفصالهم عنه.

اتخذت النيابة العامة قرارها بحبس المتهمين وإيداع الأطفال الخمسة إحدى دور الرعاية؛ حرصًا على سلامتهم وأمنهم وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وقامت القوات الأمنية بتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.