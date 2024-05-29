الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير التموين: تحديد سعر إردب القمح للفلاح بـ 2000 جنيه

وزير التموين
وزير التموين

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تحديد سعر أردب القمح للفلاح بـ 2000 جنيه، أي ما يعادل 13 ألف و300 جنيه لطن القمح.

وأوضح المصيلحي خلال مؤتمر صحفي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة سعر رغيف الخبز المدعم من 80 قرشًا إلى 90 قرشًا، مع بقاء سعر رغيف الخبز الحر بجنيه ونصف.

وأكد الوزير أن الدولة ستتحمل 84% من تكلفة رغيف الخبز المدعم، معتبرًا أن هذه الزيادة ضرورية لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالميًا.

وأشار المصيلحي إلى وجود بعض الأشخاص الذين يستخدمون الخبز في غير موضعه الصحيح، مثل تحويله إلى علف أو بيعه بعد تجفيفه.

وشدد الوزير على أن الحكومة ستواصل دعم أسعار السلع الأساسية لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار العالمي.

وأكد المصيلحي أن منظومة المخابز ستظل كما هي، ولن يتم المساس بها نتيجة لهذه الزيادة.

وختامًا، أكد الوزير أن هذه القرارات تُتخذ في مصلحة المواطن ولضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية بأسعار مناسبة.

 رئيس الوزراء يعلن السعر الجديد لرغيف الخبز

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المجلس ناقش اليوم عددًا من الموضوعات المهمة، على رأسها الموضوع المحوري الخاص بمنظومة الدعم وكيفية حوكمة المنظومة؛ لتقليل بعض من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة من ناحية، وضمان وصوله لمستحقيه من ناحية أخرى.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، قبل قليل، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، عقب انتهاء اجتماعات المجلس الأسبوعية، أن الدولة ستظل ملتزمة بوجود الدعم، وخاصة فى السلع الأساسية، والهدف هو تحسين فى الكهرباء مثلًا عندما أصبحت الدولة غير قادرة على تحمل التكلفة تحولنا لعملية تخفيف الأحمال، وسنوجه تحويل الدعم من عيني لنقدي من خلال الطرح فى الحوار الوطني، للوصول لآلية مناسبة لتنفيذ هذا الكلام، وأكد أننا نستهدف الوصول لتصور عام بنهاية العام حتى يمكن التطبيق بدءًا من موازنة ٢٠٢٥.

وأضاف: نعي جيدا أن الحديث عن رفع الدعم لا يلقى قبولًا لكننا لابد أن نتحرك لتقديم أفضل خدمات للمواطن المصري.

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