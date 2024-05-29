الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس جامعة الأزهر يدين المجازر الصهيونية ضد الفلسطينيين

مجلس جامعة الأزهر
مجلس جامعة الأزهر

أدان مجلس جامعة الأزهر، خلال اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، المجازر الصهيونية التي يرتكبها المحتل يوميًّا ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

مجلس جامعة الأزهر يشيد بجهود الأزهر الشريف 

وأشاد مجلس الجامعة بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وما قامت به من إرسال عديدٍ من القوافل الطبية والإغاثية إلى غزة.

جهود جامعة الأزهر في علاج مصابي غزة 

وثمن مجلس الجامعة جهود مستشفيات جامعة الأزهر (عمداء- ووكلاء- وأعضاء هيئة تدريس- وتمريض- وموظفين - وعمال) في علاج جرحي ومصابي غزة بمستشفيات الحسين وسيد جلال ودمياط وأسيوط.

كما ثمن مجلس الجامعة ما قامت به جامعة الأزهر من استضافة الجرحي الفلسطينيين وذويهم؛ دعمًا لجهود الدولة المصرية، وطبقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نحو مد يد العون لهم.

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور صابر عرب بجائزة النيل 2024

سفير اليمن بالقاهرة: موسسة الأزهر تتميز بالوسطية والاعتدال

في سياق متصل، أكد خالد محفوظ بحاح، سفير اليمن بالقاهرة، أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تتميز بالوسطية والاعتدال؛ ولذلك فإن الأزهر الشريف هو الضمانة الوحيدة لمواجهة الأفكار المتطرفة المغلوطة ومجابهتها، جاء ذلك خلال زيارته لجامعة الأزهر، اليوم، ولقائه الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، بحضور مجموعة من طلاب اليمن الدارسين في جامعة الأزهر.

مجلس جامعة الأزهر يدين إجمالي المجازر الفلسطينين

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