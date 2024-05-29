"صحة مطروح" تكرم أعضاء إدارة مكافحة الأمراض المعدية

كرم الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أعضاء إدارة مكافحة الأمراض المعدية تقديرا لدورهم فى خدمة المنظومة الصحية وما يبذلوه من مجهود فى كافة الاعمال المتعلقة بالتطعيمات عامة والتجهيز النهائى لوثائق الاشهاد الخاصة بترصد الحمى والطفح الجلدي خاصة.

_ فريق التطعيمات

واشاد وكيل صحة مطروح، بالأداء المتميز الذى وصل إليه فريق التطعيمات بالمديرية الذى انعكس على أداء الإدارات الصحية وكافة مكاتب الصحة، مشددا على الاستمرار والمحافظة على الأداء المتميز لخدمة المجتمع.



جاء ذلك بحضور الدكتور شادى شاهين مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية مسئول تطعيمات المديرية ومحمد مصطفى مشرف الوزارة وأشرف محروس مراقب عام المديرية، وأدهم زيتون ومحمد سيد حبشى وهانى شحاته ووائل خيرى.

في سياق أخر، كان قد قال الدكتور مبروك سالم، إن وزارة الصحة قامت بتطوير مستشفى رأس الحكمة المركزي، من خلال رفع كفاءة الأقسام الداخلية، وتشغيل العناية المركزة، بعد تجهيزها وإمدادها بأجهزة طبية جديدة، نظرا لاستقبال المستشفي حالات كثيرة، بقسم الاستقبال والطوارىء من حوادث الطرق خلال موسم الصيف ولتخفيف العبء عن مستشفيات العاصمة، ليرتدي المستشفى ثوبه الجديد، ويقدم خدمات طبية متميزة لأهالي رأس الحكمة والمصطافين والمسافرين على طريق «مطروح - الإسكندرية» بالساحل الشمالي.

ووجه مدير التموين الدوائى بالمديرية بسرعة الدفع بمستلزمات التشغيل وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى بكميات تتناسب ومعدلات الأداء، موضحا أنه جرى التأكد من توفير الأكسجين الطبي بالشبكة المركزية والأسطوانات لحالات الطوارئ.

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