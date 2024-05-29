الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: البرازيل تعلن سحب سفيرها لدى إسرائيل

لولا دا سيلفا
لولا دا سيلفا

أعلنت البرازيل سحب سفيرها لدى إسرائيل، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا،  خلال مناسبة عامة في ولاية ساو باولو، إن حكومة إسرائيل "غير مسئولة"، خاصة أنها مستمرة  في "قتل النساء والأطفال الفلسطينيين" من خلال الهجوم العسكري داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى "أريد أن أطلب التضامن مع النساء والأطفال الذين يموتون في فلسطين بسبب عدم مسئولية حكومة إسرائيل، التي تواصل قتل النساء والأطفال"، في الوقت الذي طلب فيه عدم السكوت أمام هذه الانحرافات.

حكومة إسرائيل الهجوم العسكري داخل قطاع غزة قطاع غزة إسرائيل البرازيل

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