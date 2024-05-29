الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

براءة ربة منزل من تهمة محاولة إدخال مواد مخدرة لزوجها في محبسه

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات الجيزة ببراءة ربة منزل بعد اتهامها بحيازة مخدر الحشيش ومحاولة إدخاله لزوجها في السجن وذلك بسبب ظروف الواقعة.

وواجهت المحكمة المتهمة بالاتهامات المنسوبة إليها، وسألتها: “زوجك محكوم عليه بكام سنة سجن” فأجابت “20 سنة”، ثم سألتها المحكمة “إنتي أخدتي مخدرات في الزيارة” فأجابت “مشوفتش حاجة”، فسألتها المحكمة “الضابط هيعمل محضر ليه وإنتي مش معاكي”، لتجيب “معرفش”، ثم سألتها المحكمة: “انتي معاكي أولاد؟”، فأجابت “معايا طفلين 3 سنوات وسنة ونصف”، لتقول المحكمة لها “مفروض تكوني حريصة على أولادك حتى لو الأمر ده كان بأمر جوزك خافي على أولادك”.

 

 

 

محكمة جنايات الجيزة حشيش منزل حبس سجن

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