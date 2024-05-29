كيفية استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 وشروط التقديم للبرنامج

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 من الأمور التي تهم الكثير من الأشخاص حيث يعد برنامج "تكافل وكرامة" أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة المصرية في إطار جهودها لمكافحة الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجًا، بما في ذلك الأرامل والمطلقات وكبار السن والأيتام وذوي الإعاقة.

كيفية استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024

الخطوة الأولى: الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

الخطوة الثانية: الضغط على أيقونة "استعلام عن تكافل وكرامة".

الخطوة الثالثة: إدخال الرقم القومي للفرد أو رب الأسرة.

الخطوة الرابعة: الضغط على زر "استعلام".

الخطوة الخامسة: ستظهر شاشة تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بحالة طلبك، بما في ذلك ما إذا كنت مستحقًا للمساعدة أم لا، ومقدار المساعدة التي ستتلقاها، وتاريخ صرف المعاش.

شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة 2024

يجب أن يكون المتقدم مصريًا الجنسية.

يجب أن يكون الدخل الشهري للأسرة أقل من الحد الأدنى المقرر من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

يجب أن لا تمتلك الأسرة أي أصول أو ممتلكات ذات قيمة عالية.

وتتراوح قيمة المساعدة الشهرية من 500 إلى 2000 جنيه مصري، وذلك حسب عدد أفراد الأسرة واحتياجاتهم.

أماكن صرف معاشات تكافل وكرامة 2024

يتم صرف المعاشات الشهرية من خلال منافذ البريد المصري أو البنوك المعتمدة ومنافذ فوري وماكينات الصراف الألي.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 عن الشكاوى

يمكن للمواطنين الاستعلام عن الشكاوى المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي عبر رقم "19680".

ويعد برنامج تكافل وكرامة نموذجًا رائدًا للحماية الاجتماعية في مصر فهو يعمل ضًا على مد شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات التي لا تستطيع العمل والإنتاج، مثل كبار السن (65 سنة فأكثر) أو الأفراد الذين يعانون من عجز كلي أو إعاقة، من خلال هذه المبادرة، تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر ضعفًا وضمان حصولهم على حقوقهم الأساسية، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في المجتمع المصري.