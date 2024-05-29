رسميا.. سعر الخبز المدعم في التموين بعد الزيادة الجديدة

سعر الخبز المدعم في التموين من الأسئلة التي تصدرت محركات البحث المختلفة خلال الساعات الأخيرة، تزامنًا مع قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تحريك سعر رغيف العيش المدعم.

زيادة سعر الخبز المدعم في التموين

وتستعرض "الدستور" كل ما يخص سعر الخبز المدعم في التموين، وفقًا للقرارات الجديدة التي أقرها رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ملتزمة بدعم السلع التموينية.

لم يتم تحريك سعر الخبز المدعم منذ 30 عاما

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن حوكمة منظومة الدعم تضمن الوصول للمستحقين.

وأكد أن مجلس الوزراء ناقش اليوم ملف الخبز المدعم ولم يتم تحريك سعر الخبز المدعم منذ 30 عاما، والاعباء التي تتحملها الدولة متزايدة منذ هذه الفترة.

سعر الخبز المدعم في التموين

وفيما يخص سعر الخبز المدعم في التموين، أضاف مدبولي أن الدولة تحملت أعباء متزايد بخصوص الخبز المدعم، وقرر مجلس الوزراء رفع سعر الرغيف المدعم 20 قرش بداية من الشهر المقبل.

حوكمة المنظومة لتقليل بعض من الأعباء المالية

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المجلس ناقش اليوم عددا من الموضوعات المهمة، على رأسها الموضوع المحوري الخاص بمنظومة الدعم وكيفية حوكمة المنظومة لتقليل بعض من الاعباء المالية التي تتحملها الدولة من ناحية، وضمان وصوله لمستحقيه من ناحية أخري.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي قبل قليل، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، عقب انتهاء اجتماعات المجلس الأسبوعية، أن الدولة ستظل ملتزمة بوجود الدعم وخاصة فى السلع الاساسية، والهدف هو تحسين فى الكهرباء مثلا عندما أصبحت الدولة غير قادرة على تحمل التكلفة تحولنا لعملية تخفيف الأحمال، وسنوجه تحويل الدعم من عيني لنقدي من خلال الطرح فى الحوار الوطني، للوصول لآلية مناسبة لتنفيذ هذا الكلام، وأكد أننا نستهدف الوصول لتصور عام بنهاية العام حتى يمكن التطبيق بدءا من موازنة ٢٠٢٥.