"مياه بني سويف" تطلق حملة توعوية للمواطنين والجزارين لترشيد الاستهلاك

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف برئاسة المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، حملة توعوية للمواطنين والجزارين لترشيد استهلاك المياه ومنع إهدارها تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذي يواكب عمليات ذبح الأضاحي، الأمر الذي يتزايد معه الاستهلاك في مياه الشرب وزيادة الضغوط على شبكات الصرف الصحي.

وتواجد فريق التوعية بمركز ببا للتوعية حول التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي وتم لصق بوسترات توعية لتنبية المواطنين والجزارين بضرورة التعامل والتخلص بشكل آمن من كافة المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالأماكن المخصصة والدفن الآمن لها، وعدم إلقاء أى مخلفات للذبح فى الصرف الصحى حتى لا يحدث انسداد فى شبكة الصرف الصحي مما سيعود بالضرر على المواطن بذاته.

وأوضحت المهندسة دينا عمر، أن الحملة تأتى ضمن أنشطة التوعية لنشر رسالة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى من خلال العمل على تقليل الأعباء على شبكات الصرف الصحي وعدم الإسراف في مياه الشرب وترشيدها عند التعامل مع ذبح الأضاحي، وذلك لضمان وصول المياه لكافة المواطنين وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في مطابق الصرف الصحي وتجميعها في أكياس القمامة، وإلقائها في الأماكن المخصصة لذلك، منعًا لحدوث أي أضرار بيئية أو صحية ومنع انسدادات شبكات الصرف الصحى.

وفي سياق آخر، قامت إدارة التوعية بالشركة، بتنظيم ثالث اللقاءات التوعوية لأئمة وخطباء مركز ببا بالمسجد الكبير ضمن الخطة الموضوعة بين الشركة ومديرية الأوقاف بالمحافظة لتوعية العاملين الجدد من الأئمة والخطباء لتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة، ونشر رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي، لتحقيق الأمن المائي المستدام.

وشرحت إدارة التوعية بشرح مستجدات الوضع المائى فى مصر وكذلك تطورات المشروعات القومية التى تنفذ فى محافظة بنى سويف من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأكدت التوعية على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد وعدم التلويث للمياه من المنظور الأخلاقي، كذلك تم التحدث على حتمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، تزامنًا مع إقتراب عيد الأضحى المبارك، كما تم لصق ملصقات بها بعض الإرشادات عن الترشيد وكيفية التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى داخل دورات المياة بالمسجد.

أضافت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الهدف من تنظيم تلك الندوات هو نقل هذه الرسائل التوعوية المتضمنة التعريف بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب في الحياة اليومية، وكذلك الحفاظ على شبكات الصرف الصحي والبيئة من التلوث للمواطنين، من خلال خطبة الجمعة، والفعاليات الدينية المختلفة.